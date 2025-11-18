Cities: Skylines przechodzi w nowe ręce. Colossal Order żegna serię po 15 latach

Jakiś czas temu Cities: Skylines otrzymało nowe DLC – Shops of Shibuya. Teraz wydawca, Paradox Interactive, ogłosił zmianę dotyczącą przyszłości swojej flagowej serii city-builderów, przekazując pieczę nad dalszym rozwojem franczyzy nowemu podmiotowi. Dotychczasowy, wieloletni deweloper serii, Colossal Order, opuszcza projekt na mocy decyzji, która, jak podkreślono, została podjęta za obopólną zgodą stron. Cities: Skylines czeka więc zupełnie nowy rozdział.
Cities: Skylines 2 z nowym studiem. Iceflake przejmuje pełną kontrolę nad serią
Colossal Order, które przez ponad piętnaście lat definiowało markę Cities oraz partnerskie relacje z Paradoxem, zamierza teraz skoncentrować się na kreowaniu innowacyjnych projektów i poszukiwaniu świeżych możliwości twórczych. Mariina Hallikainen, dyrektor generalna Colossal Order, przypomniała w oficjalnym oświadczeniu, że kiedy rozpoczynali pracę nad Cities in Motion, nikt nie przypuszczał, że ich wysiłki doprowadzą do stworzenia tak cenionej franczyzy, zrzeszającej miliony oddanych graczy na całym świecie. Hallikainen wyraziła jednocześnie pewność, że marka będzie kontynuowała rozwój i osiągnie sukces pod przewodnictwem Paradoxu.
Przez ponad piętnaście lat seria Cities oraz nasza współpraca z Paradoxem były kluczową częścią drogi, którą przeszliśmy w Colossal Order. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad Cities in Motion, nie wyobrażaliśmy sobie, że projekt rozrośnie się do rangi uwielbianej marki z oddaną społecznością milionów graczy na całym świecie. Chcemy podziękować całemu zespołowi Paradoxu za zaufanie i współpracę, a także społeczności za niesamowite wsparcie, dzięki któremu Cities stało się tym, czym jest dziś. Jesteśmy przekonani, że marka będzie dalej się rozwijać pod kierownictwem Paradoxu. Patrząc w przyszłość, z ekscytacją chcemy wykorzystać nasze doświadczenie, kreatywność i pasję w nowych projektach, zgodnych z naszą długoterminową wizją.
Obowiązki deweloperskie, związane z serią Cities: Skylines, przejmuje Iceflake Studios, fińska firma, która funkcjonuje jako jedno z wewnętrznych studiów zarządzających Paradoxu. Zakres przejęcia jest wyjątkowo szeroki: Iceflake będzie odpowiedzialne za całość dotychczasowego i przyszłego rozwoju Cities: Skylines 2. Nowe studio ma dostarczać darmowe aktualizacje, zajmować się opóźnionymi edycjami konsolowymi oraz projektować wszelkie przyszłe rozszerzenia i pakiety zawartości.
Lasse Liljedahl, menedżer studia Iceflake, podkreślił w oświadczeniu, że przejęcie sterów nad franczyzą będącą liderem gatunku jest dla jego zespołu ogromnym zaszczytem i jednocześnie dużą odpowiedzialnością. Zapewnił, że będą kontynuować to dziedzictwo z szacunkiem, współpracując z lojalną społecznością.
Przejęcie sterów nad tak ważną i wpływową marką jak Cities to ogromny zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność. Istnieje potężna, niezwykle oddana społeczność i chcę powiedzieć każdemu jej członkowi, że z pokorą będziemy pielęgnować to dziedzictwo – razem z wami. Iceflake ma wszystkie zasoby i kompetencje, by rozpocząć ten etap. Mamy dziesięć lat doświadczenia w tworzeniu gier o budowaniu i zarządzaniu miastem. Widzimy solidne fundamenty i ogromny potencjał, który tylko czeka, by go uwolnić, i nie mogę się doczekać, aż pokażemy wam, co przygotowaliśmy na kolejny rozdział tej niesamowitej serii.
Przekazanie pałeczki między studiami nastąpi stopniowo, aby zapewnić płynność operacji. Przez krótki okres Colossal Order będzie jeszcze zajmować się finalizowaniem obecnie rozwijanych poprawek. Ostateczne, pełne przejęcie całości prac nad rozwojem Cities: Skylines 2 przez Iceflake Studios ma nastąpić z początkiem 2026 roku. Niestety, w momencie ogłoszenia tej dużej restrukturyzacji, wydawca nie przekazał żadnej aktualnej informacji na temat statusu wersji konsolowej Cities: Skylines 2, która była już wielokrotnie opóźniana.
