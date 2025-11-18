Cities: Skylines przechodzi w nowe ręce. Colossal Order żegna serię po 15 latach

Jakiś czas temu Cities: Skylines otrzymało nowe DLC – Shops of Shibuya. Teraz wydawca, Paradox Interactive, ogłosił zmianę dotyczącą przyszłości swojej flagowej serii city-builderów, przekazując pieczę nad dalszym rozwojem franczyzy nowemu podmiotowi. Dotychczasowy, wieloletni deweloper serii, Colossal Order, opuszcza projekt na mocy decyzji, która, jak podkreślono, została podjęta za obopólną zgodą stron. Cities: Skylines czeka więc zupełnie nowy rozdział.

Cities: Skylines 2 z nowym studiem. Iceflake przejmuje pełną kontrolę nad serią

Colossal Order, które przez ponad piętnaście lat definiowało markę Cities oraz partnerskie relacje z Paradoxem, zamierza teraz skoncentrować się na kreowaniu innowacyjnych projektów i poszukiwaniu świeżych możliwości twórczych. Mariina Hallikainen, dyrektor generalna Colossal Order, przypomniała w oficjalnym oświadczeniu, że kiedy rozpoczynali pracę nad Cities in Motion, nikt nie przypuszczał, że ich wysiłki doprowadzą do stworzenia tak cenionej franczyzy, zrzeszającej miliony oddanych graczy na całym świecie. Hallikainen wyraziła jednocześnie pewność, że marka będzie kontynuowała rozwój i osiągnie sukces pod przewodnictwem Paradoxu.