Zaloguj się lub Zarejestruj

To oryginalne i nieco szalone science fiction zaliczyło klapę. Reżyser bierze winę na siebie: „Możecie mnie za to zjechać”

Jakub Piwoński
2026/05/16 10:40
0
0

Bong Joon-ho przyznaje, że chce wrócić do mniejszych filmów po kosztownej wpadce z Mickey 17.

Bong Joon-ho przez lata uchodził za jednego z najbardziej cenionych twórców współczesnego kina. Po gigantycznym sukcesie Parasite, który zdobył Złotą Palmę w Cannes i Oscara za najlepszy film, reżyser dostał praktycznie wolną rękę przy swoim kolejnym projekcie. To nie skończyło się dobrze.

Mickey 17
Mickey 17

Reżyser Mickey 17 bierze winę na siebie

Tym projektem okazał się Mickey 17 z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Film nie spełnił oczekiwań ani widzów, ani studia Warner Bros. Produkcja miała kosztować około 140 milionów dolarów, a globalnie zarobiła mniej więcej 130 milionów. Film podzielił też krytyków znacznie mocniej niż wcześniejsze dzieła koreańskiego reżysera, jak np. Okja.

Teraz Bong Joon-ho otwarcie przyznaje, że bierze za to pełną odpowiedzialność. Twórca, w rozmowie z Variety, przyznał:

Wszystkie moje filmy były wypuszczane jako moje finalne wersje reżyserskie, nawet tak duży film jak Mickey 17. Wszystkie dobre i wszystkie złe elementy tego filmu pochodzą ode mnie. Biorę za to pełną odpowiedzialność. Jeśli wam się nie podobał, możecie mnie za to zjechać.

GramTV przedstawia:

Twórca przyznał też, że realizacja tak wielkiego widowiska wiązała się z ogromną presją psychiczną i zawodową. Najwyraźniej doświadczenie to mocno wpłynęło na jego podejście do dalszej kariery. Bong zapowiedział bowiem, że chce wrócić do mniejszych produkcji zamiast kosztownych blockbusterów.

Według wcześniejszych przecieków Warner Bros. miało być bardzo zaniepokojone reakcjami z pokazów testowych Mickey 17. Studio podobno przygotowało nawet alternatywną wersję filmu, która wypadała lepiej w badaniach widowni, ale Bong dzięki zapisowi o pełnej kontroli artystycznej postawił na własny montaż. Kolejnym projektem reżysera będzie animowany film Ally, który ma trafić do kin w 2027 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/15/bong-joon-ho-says-you-can-sht-on-him-for-mickey-17-all-the-bad-parts-came-from-me

Tagi:

Popkultura
film
kino
science fiction
reżyser
Warner Bros.
Robert Pattinson
klapa finansowa
film sci-fi
Mickey 17
Bong Joon-Ho
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112