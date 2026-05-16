To oryginalne i nieco szalone science fiction zaliczyło klapę. Reżyser bierze winę na siebie: „Możecie mnie za to zjechać”

Bong Joon-ho przyznaje, że chce wrócić do mniejszych filmów po kosztownej wpadce z Mickey 17.

Bong Joon-ho przez lata uchodził za jednego z najbardziej cenionych twórców współczesnego kina. Po gigantycznym sukcesie Parasite, który zdobył Złotą Palmę w Cannes i Oscara za najlepszy film, reżyser dostał praktycznie wolną rękę przy swoim kolejnym projekcie. To nie skończyło się dobrze.

Reżyser Mickey 17 bierze winę na siebie

Tym projektem okazał się Mickey 17 z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Film nie spełnił oczekiwań ani widzów, ani studia Warner Bros. Produkcja miała kosztować około 140 milionów dolarów, a globalnie zarobiła mniej więcej 130 milionów. Film podzielił też krytyków znacznie mocniej niż wcześniejsze dzieła koreańskiego reżysera, jak np. Okja.