Nowy Władca Pierścieni inspirował się… jednym z najlepszych filmów DC ostatnich lat

Peter Jackson ujawnił, że nowy film ze świata Władcy Pierścieni, czyli wyczekiwane Polowanie na Golluma, inspirował się Jokerem. Twórcy filmu najwyraźniej chcą pokazać bardziej psychologiczną stronę jednej z najbardziej niepokojących postaci Śródziemia.
Niedawno pisaliśmy o tym, że Peter Jackson podczas festiwalu w Cannes odbierał honorową Złotą Palmę i został zapytany o szczegóły nowego filmu ze świata Władca Pierścieni. Reżyser przyznał wtedy, że nie miał problemu z oddaniem projektu w ręce Andy Serkis, czyli odtwórcy roli Golluma. Jackson ujawnił też coś jeszcze ciekawszego — filmową inspirację dla nowej historii rozgrywającej się pomiędzy wydarzeniami z Hobbita a trylogią Władcy Pierścieni. Fani światów DC powinni się tym zainteresować.
Gollum ma przypominać Jokera
Okazuje się bowiem, że twórcy inspirowali się Jokerem z Joaquinem Phoenixem.
Myśleliśmy o pierwszym Jokerze. O tym, jak eksplorował psychologię Jokera, jednocześnie opowiadając historię — wyjaśnił Jackson.
Nowy film, czyli Polowanie na Golluma, ma więc być bardziej kameralny i psychologiczny niż wcześniejsze widowiska osadzone w Śródziemiu.
Mamy historię opisaną w dodatkach do Władcy Pierścieni, ale pokażemy ją z wewnętrznej perspektywy Golluma — dodaje reżyser.
Jackson podkreśla również, że właśnie dlatego uznał Andy’ego Serkisa za idealnego twórcę projektu.
Szczerze wierzę, że jeśli to ma być film o uzależnieniu Golluma i jego wewnętrznych problemach, Andy zrobi ciekawszy film niż ja — stwierdził Jackson.
GramTV przedstawia:
W sieci nadal pojawia się sporo sceptycznych komentarzy dotyczących projektu. Powodem jest między innymi reżyserski dorobek Serkisa. Twórca odpowiadał wcześniej za Mowgli: Legendę dżungli czy Venom: Carnage, które spotkały się z bardzo mieszanym odbiorem. Ostatnio internet mocno wyśmiewał również zwiastun jego nowego Folwarku zwierzęcego.
Mimo to Warner Bros. najwyraźniej mocno wierzy w projekt. Według doniesień budżet filmu ma przekraczać nawet 200 milionów dolarów. The Hunt for Gollum rozegra się w okresie Drużyny Pierścienia — jeszcze zanim Frodo opuści Shire. Fabuła ma skupiać się na Aragornie, którego Gandalf wysyła na poszukiwania Golluma.
W filmie mają powrócić także aktorzy znani z oryginalnej trylogii, między innymi Ian McKellen oraz Elijah Wood. Twórcy planują wykorzystać technologię AI i cyfrowy makijaż, by odmłodzić obsadę o ponad 20 lat. Zdjęcia ruszają jeszcze w tym miesiącu w Nowej Zelandii, a premiera została wyznaczona na 17 grudnia 2027 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!