Nowy Władca Pierścieni inspirował się… jednym z najlepszych filmów DC ostatnich lat

Jakub Piwoński
2026/05/15 13:10
Peter Jackson ujawnił, że nowy film ze świata Władcy Pierścieni, czyli wyczekiwane Polowanie na Golluma, inspirował się Jokerem. Twórcy filmu najwyraźniej chcą pokazać bardziej psychologiczną stronę jednej z najbardziej niepokojących postaci Śródziemia.

Niedawno pisaliśmy o tym, że Peter Jackson podczas festiwalu w Cannes odbierał honorową Złotą Palmę i został zapytany o szczegóły nowego filmu ze świata Władca Pierścieni. Reżyser przyznał wtedy, że nie miał problemu z oddaniem projektu w ręce Andy Serkis, czyli odtwórcy roli Golluma. Jackson ujawnił też coś jeszcze ciekawszego — filmową inspirację dla nowej historii rozgrywającej się pomiędzy wydarzeniami z Hobbita a trylogią Władcy Pierścieni. Fani światów DC powinni się tym zainteresować.

Gollum ma przypominać Jokera

Okazuje się bowiem, że twórcy inspirowali się Jokerem z Joaquinem Phoenixem.

Myśleliśmy o pierwszym Jokerze. O tym, jak eksplorował psychologię Jokera, jednocześnie opowiadając historię — wyjaśnił Jackson.

Nowy film, czyli Polowanie na Golluma, ma więc być bardziej kameralny i psychologiczny niż wcześniejsze widowiska osadzone w Śródziemiu.

Mamy historię opisaną w dodatkach do Władcy Pierścieni, ale pokażemy ją z wewnętrznej perspektywy Golluma — dodaje reżyser.

Jackson podkreśla również, że właśnie dlatego uznał Andy’ego Serkisa za idealnego twórcę projektu.

Szczerze wierzę, że jeśli to ma być film o uzależnieniu Golluma i jego wewnętrznych problemach, Andy zrobi ciekawszy film niż ja — stwierdził Jackson.

W sieci nadal pojawia się sporo sceptycznych komentarzy dotyczących projektu. Powodem jest między innymi reżyserski dorobek Serkisa. Twórca odpowiadał wcześniej za Mowgli: Legendę dżungli czy Venom: Carnage, które spotkały się z bardzo mieszanym odbiorem. Ostatnio internet mocno wyśmiewał również zwiastun jego nowego Folwarku zwierzęcego.

Mimo to Warner Bros. najwyraźniej mocno wierzy w projekt. Według doniesień budżet filmu ma przekraczać nawet 200 milionów dolarów. The Hunt for Gollum rozegra się w okresie Drużyny Pierścienia — jeszcze zanim Frodo opuści Shire. Fabuła ma skupiać się na Aragornie, którego Gandalf wysyła na poszukiwania Golluma.

W filmie mają powrócić także aktorzy znani z oryginalnej trylogii, między innymi Ian McKellen oraz Elijah Wood. Twórcy planują wykorzystać technologię AI i cyfrowy makijaż, by odmłodzić obsadę o ponad 20 lat. Zdjęcia ruszają jeszcze w tym miesiącu w Nowej Zelandii, a premiera została wyznaczona na 17 grudnia 2027 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/14/peter-jackson-says-the-hunt-for-gollum-was-inspired-by-joker

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




