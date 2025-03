Reżyser Mickey 17 nie poddaje się i planuje kolejny film. Muzykę skomponuje legenda horroru

Pomimo rozczarowującego wyniku Mickey 17 w kinach, Bong Joon-ho nie zamierza zwalniać tempa. Reżyser planuje nakręcić horror akcji osadzony w podziemiach seulskiego metra. Co jednak najbardziej zaskakuje, to nazwisko kompozytora muzyki do tego projektu – będzie nim sam John Carpenter, legendarny reżyser horrorów, w tym m.in. Halloween i zarazem twórca ścieżek dźwiękowych do swoich filmów.

Carpenter wraca do świata muzyki filmowej

Do niespodziewanej współpracy doszło w nietypowy sposób. Podczas sesji Q&A po pokazie odrestaurowanej wersji Coś z 1982 autorstwa Carpentera, Bong zapytał Carpentera, czy byłby zainteresowany stworzeniem muzyki do jego nowego filmu. Nim zdążył dokończyć pytanie, reżyser Halloween entuzjastycznie odpowiedział: „Chcę skomponować twoją muzykę”. Następnie obaj twórcy przypieczętowali umowę uściskiem dłoni, co Bong określił jako „oficjalne” i „poważne” zobowiązanie.