Serial Harry Potter znalazł odtwórcę Albusa Dumbledore’a. Zaskakujący wybór

Trwają castingi do głównych ról do serialowego Harry’ego Pottera. Regularnie pojawiają się nowe doniesienia, kto wcieli się w kluczowe role w nadchodzącej ekranizacji powieści J.K. Rowling. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Paapa Essiedu ma wcielić się w Severusa Snape’a, zaś typowany do roli Voldemorta Cillian Murphy może zagrać zupełnie innego złoczyńcę w pierwszym sezonie przygód nastoletniego czarodzieja. Wydawało się, że serial ma już obsadzonego Albusa Dumbledore’a i zostanie nim Mark Rylance lub Mark Strong. Jednak wybór twórców jest zupełnie inny i właśnie został ujawniony przez portal Deadline.

Harry Potter – John Lithgow zagra Albusa Dumbledore’a w serialu?

Według serwisu HBO zaproponowało rolę dyrektora Hogwartu Johnowi Lithgowi. Aktor znany z ról w Dexterze, The Crown, Perrym Masonie, czy Konklawie, ma negocjować rolę Dumbledore’a. Żaden kontrakt nie jest jeszcze podpisany i zapewne jeszcze minie trochę czasu, zanim twórcy potwierdzą niektóre obsadowe doniesienia, ale wiele wskazuje na to, że to właśnie Lithgow wygrał casting do jednej z najważniejszych ról w nowym Harrym Potterze.