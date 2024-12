Wybrano Severusa Snape’a do serialu Harry Potter. Będą duże kontrowersje?

Produkcja serialowej wersji Harry’ego Pottera znajduje się na etapie castingów. Oprócz trzech głównych ról, do których poszukiwani są dziecięcy aktorzy, twórcy powoli obsadzają również nowe gwiazdy do ról m.in. nauczycieli Hogwartu. Jeszcze w połowie listopada informowano, że Mark Rylance może zostać nowym Albusem Dumbledorem, a niedawno Ralph Fiennes wskazał, kto jego zdaniem powinien przejąć po nim rolę Voldemorta. Teraz serwis The Hollywood Reporter poinformował o kolejnym nazwisku, które wkrótce może dołączyć do serialowej adaptacji przygód nastoletniego czarodzieja. Według najnowszych doniesień Warner Bros. i HBO znalazło swojego Severusa Snape’a, którą to rolę chcą powierzyć brytyjskiemu aktorowi Paapa Essiedu.

Harry Potter – HBO wybrało aktora do roli Severusa Snape’a. To Paapa Essiedu

Posiadający swoje korzenie w Ghanie Essiedu wcześniej zagrał w takich produkcjach, jak Mogę cię zniszczyć, Men od Alexa Garlanda, Morderstwo w Orient Expressie, szóstym sezonie Czarnego lustra, Gangach Londynu, a w ostatnich latach również w komedii Genie, serialu The Lazarus Project oraz filmie The Outrun u boku Saoirse Ronan. Warto nadmienić, że aktor ma 34 lata, zaś Alan Rickman gdy po raz pierwszy zagrał rolę profesora eliksirów był w wieku 55 lat. Tym samym serialowa wersja popularnego nauczyciela Hogwartu będzie znacząco młodsza.