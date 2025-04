Chiny chcą zbanować amerykańskie filmy. Disney ma poważny problem

To efekt ceł, które na Państwo Środka nałożył niedawno Donald Trump.

Od kilku dni na giełdach dominuje czerwony kolor, oznaczający spadki wycen akcji poszczególnych spółek, co jest efektem zapowiedzianych w ubiegłym tygodniu ceł na wiele krajów, w tym Europy i Azji przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. W konsekwencji nie tylko firmy stracą swój kapitał, ale również zwykli ludzie, którzy muszą liczyć się z podwyżkami cen. Już wcześniej informowano, że nowa cła mogą zaszkodzić utrzymaniu się obecnych cen sprzętu komputerowego, a niedawno Nintendo ogłosiło, że opóźni datę startu zamówień przedpremierowych na Switcha 2 w Ameryce, z powodu „zmieniających się warunków rynkowych”. Na cłach może poważnie ucierpieć również branża filmowa, a wszystko przez odwet Chin, które chcą zakazać importowania hollywoodzkich produkcji do ich kraju.

Chiny chcą zbanować amerykańskie filmy. Ogromne problemy dla Avatara 3 i Avengers: Doomsday

Według najnowszych informacji 34% cła na cały import z Ameryki do Chin to jedynie początek tego, jak rząd Xi Jinpinga chce odpowiedzieć Donaldowi Trumpowi. Teraz podano sześć głównych środków odwetowych, które mają przekonać amerykański rząd do zmiany swojej decyzji. Jedną z nich jest całkowity zakaz importu amerykańskich filmów.