Gwiezdne wojny: Akolita nie doczeka się 2. sezonu? Twórczyni jest wyczerpana pracą nad serialem

Opowiem wam o mojej filozofii dotyczącej pierwszych sezonów. Zauważyłam, że pierwsze sezony kończą się w momencie, który powinien być przerwą przed drugim aktem. Mam wrażenie, że wszyscy naprawdę oczekują drugiego sezonu, a ja nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Myślę, że powinno się włożyć wszystko, co możesz w pierwszy sezon i dać widzom dobre rozstrzygnięcie, które będzie satysfakcjonująca, ale zostawi również kilka tajemnic, aby widz chciał zobaczyć drugi sezon. Musi być więc trochę jednego i drugiego podejścia. Nie chcesz zostawić całości, jak Obi-Wan Kenobi lub jakiś miniserial, w których nie ma powodu, aby wracać do drugiego sezonu. W ostatnich odcinkach Akolity jest wystarczająco dużo znaków zapytania, na które chcesz poznać odpowiedź.

W dalszej części wywiadu Headland podkreśliła, że przyjęła takie rozwiązanie przy Akolicie, aby wszystkie pomysły wrzucić już do pierwszego sezonu, gdyż nie była pewna, czy drugi sezon powstanie. Przyznała również, że jest wyczerpana pracą nad tym serialem, ale chętnie wróci do prac nad nowymi odcinkami, jeżeli Disney da zielone światło.

Dlatego przyjęłam takie podejście. Rzuciłam wszystko do pierwszego sezonu, bo kto wie, co się wydarzy? Powiedziałabym, że jest cztery do pięciu głównych tajemnic i punktów fabuły, które muszą zostać poruszone drugim sezonie. Martwię się jednak, że spędziłam za dużo czasu w tym świecie, szczególnie będąc w okresie, gdzie tak długo nad tym pracowałam i szczerze mówiąc, jestem tym wszystkim wyczerpana. Ale gdy nadejdzie drugi sezon, to wrócę do pracy. Prawdopodobnie będzie to kwestia tego, że wiem, co musi się wydarzyć, i wiem, jaki musi być rozwój postaci, aby osiągnąć punkty fabuły i postaci w drugim, trzecim lub czwartym sezonie.