The Last of Us stało się jeszcze lepsze. Drugi sezon zbiera fantastyczne recenzje

Zbliża się premiera drugiego sezonu The Last of Us. Wczoraj zeszło embargo na pierwsze recenzje nowych odcinków, które trzymają poziom, a według niektórych są nawet jeszcze lepsze niż w pierwszym sezonie. W serwisie Rotten Tomatoes serial może pochwalić się 93% pozytywnych opinii z 45 recenzji. Średnia ocena to 8,4/10. Podobnie wygląda to w przypadku Metacritic, gdzie średnia nota wynosi 82/100 z 28 recenzji.

The Last of Us – drugi sezon zebrał fantastyczne oceny w pierwszych recenzjach

Recenzenci podają, że drugi sezon The Last of Us adaptuje tylko połowę drugiej gry od Naughty Dog. Mimo to padają stwierdzenia, że to najlepsza ekranizacja gry, jaka kiedykolwiek powstała. Chwalone są drobne, ale istotne zmiany w fabule, a także jeszcze bardziej surowy, a przy tym smutny klimat całej opowieści. Wiele ciepłych słów pada także w kierunku obsady, szczególnie Belli Ramsey, Pedro Pascala i Kaitlyn Dever w roli Abby.