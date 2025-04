Wyciekł oficjalny tytuł nowej strategii z Gwiezdnych wojen. Kiedy odbędzie się pokaz gry?

Już trzy lata temu Electronic Arts oficjalnie zapowiedziało, że Respawn Entertainment i Bit Reactor współpracują nad nową strategią osadzoną w świecie Gwiezdnych wojen. Wtedy nie było jasne, czy mowa o następcy popularnego Star Wars: Empire at War, czy zupełnie innej grze. Niedawno do sieci wyciekły pierwsze screeny pochodzące z produkcji, które ujawniły, że będzie to strategia turowa mocno inspirowana serią XCOM. Pierwsze ujęcia z gry o kodowej nazwie Star Wars Bruno pokazywały taktyczną rozgrywkę, podczas której będziemy przemieszczać jednostki po mapie i walczyć z kolejnymi przeciwnikami, wykorzystując do tego dostępne wyposażenie, a także umiejętności specjalne.

Star Wars: Zero Company to tytuł nowej strategii od Respawn Entertainment i Bit Reactor

Teraz serwis MP1st ujawnił oficjalny tytuł nadciągającej gry. Według podanych przez nich informacji produkcja zatytułowana została Star Wars: Zero Company.