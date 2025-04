Będzie czwarty sezon Białego Lotosu. Wiemy już gdzie tym razem rozegra się akcja

Bawaria może okazać się idealnym miejscem do stworzenia mroczniejszego, bardziej kameralnego klimatu. Co więcej, spekulowano wcześniej o francuskiej riwierze czy kolejnej egzotycznej destynacji, ale wybór górskiego regionu może otworzyć zupełnie nowy rozdział w estetyce i tonie serialu. Wiadomo również, że produkcja wciąż współpracuje z siecią luksusowych hoteli Four Seasons, a plany zdjęciowe mają ruszyć po wakacjach. Oglądalność trzeciego Białego Lotosu stała na bardzo wysokim poziomie, nic dziwnego, że formuła jest kontynuowana. Na kolejne szczegóły odnośnie kontynuacji – w tym nazwiska członków obsady – trzeba jeszcze poczekać, ale już teraz czwarty sezon Białego Lotosu zapowiada się na jedną z najciekawszych kontynuacji w katalogu Max.