Po sukcesie Minecrafta przyszedł czas na filmowy Fortnite? Epic Games reaguje na plotki

Wiadomo, że Fortnite będzie następny. Już wcześniej mówiło się o filmie, ale niektóre studia go odrzuciły. To się oczywiście teraz zmieni.

Na jego post w serwisie X zareagował Tim Sweeney, prezes Epic Games. Jego odpowiedź była bardzo krótka:

Nieprawda.

Wygląda więc na to, że obecnie żadna adaptacja Fortnite’a nie powstaje, co nie znaczy, że to się nie zmieni w niedalekiej przyszłości. Chociaż Epic Games nie może narzekać na brak pieniędzy generowanych przez ich grę, to na pewno nie pogardziliby dodatkowym źródłem zarobków, jakie filmowy Fortnite mógłby przynieść. Co więcej, Richtman w odpowiedzi na post Sweeneya zapytał się prezesa Epic Games, czy to prawda, że już kilka lat temu pojawił się pomysł na ekranizację ich marki, ale Sony Pictures ją odrzuciło. Niestety to pytanie pozostało bez odpowiedzi.

Cześć Tim, Jeśli to, co powiedziałem, było niepoprawne, biorę pełną odpowiedzialność. Chcę tylko wyjaśnić i zapytać bardziej szczegółowo, aby mieć pewność: Czy to nie prawda, że ​​Sony zrezygnowało kilka lat temu z możliwości nakręcenia filmu o Fortnite?

Wczytywanie ramki mediów.