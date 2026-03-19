To oficjalne: Spider-Man pokonał GTA 6

Jakub Piwoński
2026/03/19 21:10
Pod jakim względem? Nowy rekord wywołał spore zaskoczenie.

Choć mogło się wydawać, że Grand Theft Auto 6 pozostanie poza zasięgiem konkurencji jeszcze długo przed premierą, rzeczywistość szybko to zweryfikowała. W tym przypadku jednak nie chodzi o sprzedaż czy popularność samej gry, a o wyniki… zwiastunów.

Zwiastun nowego Spider-Mana rozbił bank

Drugi trailer GTA 6 stał się absolutnym fenomenem, osiągając aż 475 milionów wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin od publikacji. Tym samym pobił rekord należący wcześniej do… pierwszego zwiastuna tej samej produkcji. Warto przy tym zaznaczyć, że drugi zwiastun uniknął problemów z wyciekiem, które towarzyszyły pierwszemu materiałowi, dzięki czemu cały ruch skupił się już na oficjalnych kanałach.

Teraz jednak rekord został pobity – i to przez produkcję, która również nie trafiła jeszcze do kin. Pierwszy zwiastun Spider-Man: Brand New Day zaliczył 718.6 milionów wyświetleń, znacząco wyprzedzając GTA 6. Imponujące, prawda?

Sukces Marvela nie jest przypadkowy. Sony postawiło na nietypową strategię promocji, publikując wcześniej krótkie, kilkusekundowe fragmenty zwiastuna za pośrednictwem influencerów. Fani próbowali składać je w całość, co tylko napędzało zainteresowanie pełną wersją materiału.

Sam zwiastun również dostarczył wielu emocji. Widzimy dojrzalszą i bardziej samotną wersję Petera Parkera granego przez Tom Holland, po wydarzeniach, które wymazały go z pamięci MJ (Zendaya) i Neda (Jacob Batalon). Pojawiają się też kolejne znane postacie – m.in. Punisher w wykonaniu Jon Bernthal czy Bruce Banner grany przez Mark Ruffalo. Nie zabrakło także przeciwników, takich jak Scorpion czy Boomerang, a także sugestii dotyczących roli Sadie Sink.

Choć GTA 6 wciąż pozostaje rekordzistą w kategorii zwiastunów gier, to globalnie palmę pierwszeństwa przejął Spider-Man. I niewykluczone, że to jeszcze nie koniec tej rywalizacji – wiele wskazuje na to, że kolejny trailer GTA 6 może spróbować odzyskać utracony rekord.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/spider-man-brand-new-day-trailer-biggest-ever-break-record-1236694163/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 22:19

To dlatego że dotychczasowe filmy były dobre. Spiderman podobnie jak Deadpool mają oddanych fanów którzy szerzą dobre słowo. I wyróżniają się na tle fazy 4 MCU.

Ten film też wygląda dobrze. 

Dodatkowo warto przypomnieć że ogólnie Spiderman jest bardzo popularny a do tego dokłada się też popularność gier od Sony. 




