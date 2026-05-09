Marvel i DC zrobiły coś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe - połączyli swoje uniwersa

Od dekad walczą o dominację w świecie superbohaterów, ale nowe komiksy pokazują, że kiedy Marvel i DC zaczynają współpracować, dzieją się rzeczy naprawdę wyjątkowe.

Rywalizacja Marvela i DC to jedna z największych wojen popkultury. Od dekad oba wydawnictwa walczą o fanów, ekranizacje i wpływy, budując dwa największe superbohaterskie uniwersa świata. Co jakiś czas dochodzi jednak do crossoverów, które przypominają, że bez tych dwóch gigantów współczesna popkultura wyglądałaby zupełnie inaczej. I właśnie wydarzyło się coś, co może mieć ogromne znaczenie dla obu światów. Marvel i DC są… sąsiadami? W komiksie Storm: Earth’s Mightiest Mutant #3 słynna bohaterka, mutantka X-Men, trafia na sam skraj multiwersum Marvela. Tam odkrywa gigantyczny mur z uwięzionymi kosmicznymi bytami oraz tajemniczego Raptora. Fani DC bardzo szybko zauważyli, że chodzi niemal na pewno o słynną Source Wall — kosmiczną granicę z uniwersum DC — oraz jej strażnika Cosmic Raptora.

Najciekawsze jest jednak to, że nie wygląda to na zwykły żart czy easter egga wrzuconego dla fanów. Marvel praktycznie zasugerował, że Source Wall istnieje również w jego własnym kanonie. Innymi słowy: oba multiwersa mogą być swoimi sąsiadami, oddzielonymi jedynie kosmiczną barierą.

To symboliczne zwieńczenie obecnej fali crossoverów między wydawnictwami. W ostatnich miesiącach było tego sporo. Czytelnicy dostali już historie łączące Batmana i Deadpoola, Supermana i Spider-Mana czy Wonder Woman i Kapitana Amerykę. I co ciekawe — te spotkania nie opierają się wyłącznie na efektownych walkach i fanserwisie. Właśnie na tym polega siła crossoverów Marvela i DC. Kiedy dwaj odwieczni rywale przestają na chwilę ze sobą walczyć, okazuje się, że ich bohaterowie świetnie się uzupełniają. Spider-Man i Superman pozwalają opowiadać bardziej emocjonalne historie o odpowiedzialności, a Batman i Deadpool tworzą idealne zderzenie mroku z totalnym absurdem. Być może dlatego obecny okres współpracy jest tak ciekawy. To trochę tak, jakby dwa największe komiksowe imperia na chwilę przypomniały sobie, że wspólnie stworzyły fundament całej współczesnej popkultury superbohaterskiej.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










