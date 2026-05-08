Zaloguj się lub Zarejestruj

Gear.Club Unlimited 3 wychodzi poza Nintendo Switch. Wyścigi zmierzają na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/08 19:30
0
0

Dowiedzieliśmy się kiedy Gear.Club Unlimited 3 trafi na inne sprzęty do grania po swoim debiucie na Nintendo Switch 2.

Początkowo premiera Gear.Club Unlimited 3 planowana była jeszcze na ubiegły rok, jednak ostatecznie tytuł pojawił się najpierw na nowej konsoli Nintendo w lutym 2026. Dzięki temu Gear.Club Unlimited 3 stało się jedną z pierwszych gier na Switchu 2 oferujących licencjonowane i rozbudowywane samochody drogowe. Niestety nie wszystko poszło idealnie o czym możecie przeczytać w naszej recenzji, ale po wielu poprawkach w międzyczasie, gra zadebiutuje w końcu na innych popularnych sprzętach do grania.

Gear.Club Unlimited 3
Gear.Club Unlimited 3

Gear.Club Unlimited 3 trafi w końcu na inne konsole i PC

Gra stawia na klasyczne wyścigi arcade połączone z rozbudowanym trybem fabularnym. Kampania prowadzi graczy przez dwie główne lokacje, jakimi są Francja oraz Japonia. Twórcy przygotowali również tryb Highway Rush inspirowany kultową serią Tokyo Xtreme Racer, skupiający się na szybkiej jeździe po autostradach. W recenzjach chwalono przede wszystkim przyjemny model jazdy i malownicze trasy, ale krytyka dotyczyła nierównego poziomu sztucznej inteligencji przeciwników, mało angażującego progresu kampanii, sporego grindu oraz braku trybu multiplayer.

Jednym z najbardziej imponujących elementów wersji na Nintendo Switch 2 była wydajność. Gra potrafiła działać nawet w 60 klatkach na sekundę, także w trybie przenośnym, oferując dodatkowo tryb jakości w 30 fps. Twórcy nie potwierdzili jeszcze parametrów technicznych dla mocniejszych platform, jednak można spodziewać się dalszych ulepszeń wizualnych i stabilniejszej płynności animacji. Producent zapowiada bliżej nieokreślone usprawnienia względem wydania ze Switcha 2.

GramTV przedstawia:

W dniu premiery dostępna będzie również edycja Digital Deluxe Edition, identyczna z tą oferowaną wcześniej na Switchu 2. Pakiet zawiera dodatkowe elementy personalizacji, zestaw startowy do kariery oraz trzy samochody jakimi są Bugatti Mistral, Nissan GT-R Nismo R35 oraz Nissan 370Z Nismo.

Gear.Club Unlimited 3 już w październiku 2026 roku trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://traxion.gg/gear-club-unlimited-3-hits-pc-ps5-and-xbox-series-xs-this-october/

Tagi:

News
zwiastun
zapowiedź
wyścigi
samochody
Arcade
Wyścigowe
samochodówki
zapowiedź gry
wyścigi samochodowe
Gear.Club Unlimited 3
wyścigi arcade
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112