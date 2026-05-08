Gear.Club Unlimited 3 wychodzi poza Nintendo Switch. Wyścigi zmierzają na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S

Dowiedzieliśmy się kiedy Gear.Club Unlimited 3 trafi na inne sprzęty do grania po swoim debiucie na Nintendo Switch 2.

Początkowo premiera Gear.Club Unlimited 3 planowana była jeszcze na ubiegły rok, jednak ostatecznie tytuł pojawił się najpierw na nowej konsoli Nintendo w lutym 2026. Dzięki temu Gear.Club Unlimited 3 stało się jedną z pierwszych gier na Switchu 2 oferujących licencjonowane i rozbudowywane samochody drogowe. Niestety nie wszystko poszło idealnie o czym możecie przeczytać w naszej recenzji, ale po wielu poprawkach w międzyczasie, gra zadebiutuje w końcu na innych popularnych sprzętach do grania.

Gear.Club Unlimited 3 trafi w końcu na inne konsole i PC

Gra stawia na klasyczne wyścigi arcade połączone z rozbudowanym trybem fabularnym. Kampania prowadzi graczy przez dwie główne lokacje, jakimi są Francja oraz Japonia. Twórcy przygotowali również tryb Highway Rush inspirowany kultową serią Tokyo Xtreme Racer, skupiający się na szybkiej jeździe po autostradach. W recenzjach chwalono przede wszystkim przyjemny model jazdy i malownicze trasy, ale krytyka dotyczyła nierównego poziomu sztucznej inteligencji przeciwników, mało angażującego progresu kampanii, sporego grindu oraz braku trybu multiplayer.