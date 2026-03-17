Spider-Man 4 w pierwszym fragmencie z filmu. Zapowiada szybką premierę zwiastuna

Nie tylko Diuna 3, ale również Spider-Man 4 otrzyma swój pierwszy zwiastun. Tom Holland w mediach społecznościowych zapowiedział, że trailer Spider-Man: Brand New Day zbliża się wielkimi krokami. Oficjalny materiał z filmu Marvela i Sony zadebiutuje już jutro. Do tego czasu w sieci będą pojawiać się fragmenty nadchodzącej produkcji, a pierwszy z nich zadebiutował już w sieci.

Spider-Man: Brand New Day – pierwszy fragment filmu. Zwiastun już jutro

Poniżej możemy zobaczyć krótki, trwający zaledwie dwie sekundy fragment Spider-Man: Brand New Day, który prezentuje tytułowego superbohatera bujającego się na pajęczynie i trzymającego mężczyznę w garniturze. To jasne nawiązanie do pierwszego numeru komiksu ze Spider-Manem, wydawanego wtedy jeszcze jako Amazing Fantasy. Fragment filmu i porównanie zobaczycie poniżej.

