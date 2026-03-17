Spider-Man 4 w pierwszym fragmencie z filmu. Zapowiada szybką premierę zwiastuna

Radosław Krajewski
2026/03/17 13:00
Oficjalnie potwierdzono datę premiery zwiastuna nowego Spider-Mana.

Nie tylko Diuna 3, ale również Spider-Man 4 otrzyma swój pierwszy zwiastun. Tom Holland w mediach społecznościowych zapowiedział, że trailer Spider-Man: Brand New Day zbliża się wielkimi krokami. Oficjalny materiał z filmu Marvela i Sony zadebiutuje już jutro. Do tego czasu w sieci będą pojawiać się fragmenty nadchodzącej produkcji, a pierwszy z nich zadebiutował już w sieci.

Spider-Man: Brand New Day – pierwszy fragment filmu. Zwiastun już jutro

Poniżej możemy zobaczyć krótki, trwający zaledwie dwie sekundy fragment Spider-Man: Brand New Day, który prezentuje tytułowego superbohatera bujającego się na pajęczynie i trzymającego mężczyznę w garniturze. To jasne nawiązanie do pierwszego numeru komiksu ze Spider-Manem, wydawanego wtedy jeszcze jako Amazing Fantasy. Fragment filmu i porównanie zobaczycie poniżej.

Za reżyserię odpowiada Destin Daniel Cretton, twórca filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Scenariusz przygotowali powracający autorzy serii o Spider-Manie, Chris McKenna i Erik Sommers.

W obsadzie znaleźli się: Tom Holland jako Spider Man, Jon Bernthal jako Punisher, Mark Ruffalo jako Hulk, Zendaya jako MJ, Sadie Sink, Michael Mando jako Scorpion, Tramell Tillman, Marvin Jones III jako Tombstone, Jacob Batalon jako Ned Leeds oraz Liza Colón-Zayas. W filmie ma również powrócić Florence Pugh jako Yelena Belova.

Przypomnijmy, że premiera filmu Spider-Man: Brand New Day zaplanowana jest na 31 lipca tego roku.

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

