To oficjalne: najnowszy God of War jest hitem

Czy to, że tańsza, mniejsza produkcja Sony osiąga tak wysoki wynik, może wkrótce wkrótce zmienić podejście wydawcy do serii?

To może brzmieć zaskakująco, ale jest faktem. Fatalnie przyjęty God of War: Sons of Sparta, który może pochwalić się 64 pkt na Metacritic, okazał się zarazem jednym z największych hitów początku 2026 roku. Spin-off kultowej serii wyraźnie zaznaczył swoją obecność na listach sprzedaży w USA. God of War: Sons of Sparta wśród najlepiej sprzedających się gier początku roku Według najnowszego zestawienia firmy Circana gra zajęła 14. miejsce w lutowym rankingu najlepiej sprzedających się tytułów w Stanach Zjednoczonych. To wynik szczególnie istotny, biorąc pod uwagę, że zestawienie opiera się na przychodach, a nie liczbie sprzedanych kopii. W praktyce oznacza to, że produkcja musiała sprzedać się w bardzo dużym nakładzie, by konkurować z droższymi tytułami.

Warto podkreślić, że God of War: Sons of Sparta zadebiutowało w cenie około 30 dolarów, czyli znacznie niższej niż standardowe premiery AAA. Mimo to gra wyprzedziła takie tytuły jak Ghost of Yotei, Forza Horizon 5 czy Marvel’s Spider-Man 2, co wskazuje na to, że słabe recenzje nie odwiodły graczy od kupna gry. Produkcja została udostępniona 12 lutego 2026 roku w formie tzw. shadow dropu – pojawiła się w sklepie PlayStation natychmiast po zapowiedzi podczas wydarzenia State of Play. Za grę odpowiadają Mega Cat Studios we współpracy z Santa Monica Studio.

GramTV przedstawia:

Mimo dobrego wyniku sprzedażowego gra nie jest wolna od krytyki. Najczęściej powtarzającym się zarzutem jest wyraźne odejście od klasycznej formuły serii – zamiast rozbudowanej, filmowej przygody 3D gracze otrzymali znacznie mniejszą produkcję w stylu 2D metroidvanii. Część odbiorców zwraca także uwagę na ograniczoną skalę projektu, mizerną oprawę oraz wyraźną powtarzalność rozgrywki. Krytyka nie odegrała tu jednak większej roli. Mówiąc krótko – gra się sprzedała. Wynik ten może mieć znaczenie dla dalszych planów Sony. Bo to może oznaczać, że sukces Sons of Sparta sprawi, że wydawca może częściej inwestować w mniejsze, eksperymentalne projekty osadzone w popularnych markach, zamiast skupiać się wyłącznie na wysokobudżetowych produkcjach. Przeczytaj recenzję God of War: Sons of Sparta

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










