Polskie Creepy Jar chwali się ogromnym sukcesem. Green Hell sprzedało 12 milionów kopii

W komunikacie deweloperzy podkreślili wdzięczność wobec graczy, którzy przez lata wspierali rozwój tytułu i przyczynili się do jego globalnej popularności.

Sprzedaliśmy ponad 12 milionów egzemplarzy naszej najlepszej gry symulacyjnej o przetrwaniu – Green Hell – na różnych platformach! Chcielibyśmy serdecznie podziękować Wam, naszym graczom, za dołączenie do tej niesamowitej przygody. Każdemu z Was – ogromne DZIĘKUJEMY!

Od momentu debiutu gry w ramach wczesnego dostępu w 2019 roku dokładaliśmy wszelkich starań, aby stworzyć wciągające doświadczenie, wprowadzając po drodze liczne poprawki i aktualizacje.

A teraz, prawie 7 lat po premierze w ramach wczesnego dostępu, ponad 12 milionów z was eksploruje surowy las deszczowy Amazonii, tworząc razem wspaniałe historie lub po prostu próbując przetrwać w swoich schronieniach podczas nocy pełnej zagrożeń.