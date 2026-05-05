Polskie Creepy Jar chwali się ogromnym sukcesem. Green Hell sprzedało 12 milionów kopii

Mikołaj Berlik
2026/05/05 14:00
Survival stał się prawdziwym hitem.

Polskie studio Creepy Jar ma powody do świętowania. Ich największy hit – Green Hell – osiągnął kolejny imponujący kamień milowy sprzedaży, umacniając swoją pozycję wśród najpopularniejszych survivali ostatnich lat.

Green Hell – wielki sukces polskiego studia

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, Green Hell sprzedał się już w ponad 12 milionach egzemplarzy na wszystkich platformach. To wynik, który jeszcze kilka lat temu wydawał się poza zasięgiem niewielkiego zespołu. Twórcy przypominają, że początki projektu sięgają 2016 roku, kiedy nad grą pracowało zaledwie pięć osób. Dziś produkcja uchodzi za jedną z ikon gatunku survival, a jej sukces to w dużej mierze zasługa zaangażowanej społeczności.

W komunikacie deweloperzy podkreślili wdzięczność wobec graczy, którzy przez lata wspierali rozwój tytułu i przyczynili się do jego globalnej popularności.

Sprzedaliśmy ponad 12 milionów egzemplarzy naszej najlepszej gry symulacyjnej o przetrwaniu – Green Hell – na różnych platformach! Chcielibyśmy serdecznie podziękować Wam, naszym graczom, za dołączenie do tej niesamowitej przygody. Każdemu z Was – ogromne DZIĘKUJEMY!

Od momentu debiutu gry w ramach wczesnego dostępu w 2019 roku dokładaliśmy wszelkich starań, aby stworzyć wciągające doświadczenie, wprowadzając po drodze liczne poprawki i aktualizacje.
A teraz, prawie 7 lat po premierze w ramach wczesnego dostępu, ponad 12 milionów z was eksploruje surowy las deszczowy Amazonii, tworząc razem wspaniałe historie lub po prostu próbując przetrwać w swoich schronieniach podczas nocy pełnej zagrożeń.

Studio nie zamierza jednak zwalniać tempa. Ostatnio głośno zrobiło się o ich nowej produkcji – StarRupture – która szybko osiągnęła świetne wyniki sprzedaży i stała się jedną z największych premier początku 2026 roku.

Przypomnijmy, że Green Hell jest dostępne na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch.

