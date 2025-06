Ta jedna scena z Pingwina może pogrążyć szanse na drugi sezon? Colin Farrell ma obawy

Choć serial Pingwin zadebiutował z ogromnym uznaniem i wzbudził zainteresowanie nagrodami, przyszłość projektu pozostaje niepewna. Wydawać by się mogło, że sezon drugi to formalność, ale nie jest to tak oczywiste. Colin Farrell, odtwórca roli Oza Cobba, twierdzi, że kontynuacja może okazać się trudna do zrealizowania – a wszystko przez jedno szokujące wydarzenie z finału.

Pingwin – będzie drugi sezon? Ta scena to utrudnia

W rozmowie z The Hollywood Reporter Farrell przyznał, że scena, w której jego bohater zabija chłopaka o imieniu Victor, z którym przez większość serialu się przyjaźni, może być barierą nie do przeskoczenia dla widzów i decydentów z HBO. Aktor przyznaje, mając wątpliwości co do drugiego sezonu: