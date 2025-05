Pisanie scenariusza nowego Batmana idzie jak po grudzie. Ale jest światło w tunelu - Warner Bros. ma otrzymać tekst na dniach

Fani Mrocznego Rycerza muszą uzbroić się w cierpliwość – jak wiemy premiera filmu Batman 2 została przesunięta na 1 października 2027 roku, choć pierwotnie miała odbyć się rok wcześniej. Powodem są opóźnienia w pracach nad scenariuszem, których przyczyną były m.in. strajki scenarzystów i aktorów w 2023 roku, ale także niejasne problemy osobiste twórcy filmu.

Scenariusz Batmana 2 wciąż powstaje

Niedawno w sieci pojawiły się spekulacje na temat osobistych problemów Matta Reevesa, co wzbudziło niepokój wśród fanów i nasiliło plotki, jakoby reżyser mógł zostać odsunięty od kontynuacji lub sam z niej zrezygnować. Na ten moment nic nie wskazuje, by Reeves miał opuścić projekt, ale napięcie wokół produkcji zdecydowanie rośnie. Dzięki The Wrap wiemy już coś więcej. Jest szansa, że Reeves pozostanie przy projekcie.