"To niedorzeczne”. Społeczność ostro o GTA 6 Ultimate Edition

W przededniu startu przedsprzedaży Grand Theft Auto 6 twórcy z Rockstar Games puścili parę z ust. Efekty nie wszystkich jednak zadowalają.

Potwierdzono, iż Grand Theft Auto 6 dostępne będzie również w wersji Ultimate Edition – oczywiście droższej. Konkretnie droższej o 20 dolarów, bo zamiast 79,99 dolarów zapłacimy 99,99 dolarów. Za te pieniądze otrzymamy sporo ekskluzywnej zawartości , jak bronie, pojazdy, stroje czy też fryzury. Najwięcej kontrowersji wywołał jednak fakt, że posiadacze Edycji Ultimate i tylko oni będą mogli liczyć na dostęp do niedostępnych w podstawowej edycji lokali usługowych . Mowa tutaj o dwóch warsztatach samochodowych, salonie fryzjerskim, sklepie z ubraniami oraz tatuażyście. Ponadto GTA 6 Ultimate Edition dokłada też zadania i aktywności poboczne, jak np. nalot na magazyn nielegalnych towarów.

Z jednej strony spore kontrowersje wywołał brak płyty nawet w pudełkowych wydaniach GTA 6 . Z drugiej zaś...

Tym samym w produkcji nastawionej na rozgrywkę jednoosobową pojawia się sporo zawartości dodającej nowe możliwości rozgrywki, które dostępne będą tylko dla tych, którzy zdecydują się wyłożyć na stół niemal 100 dolarów. Taka decyzja Rockstar Games i Take-Two Interactive nie spotkała się ani ze zrozumieniem, ani aprobatą społeczności. Pod opublikowanym przez twórców postem w serwisie X znajdziemy sporo komentarzy otwarcie krytykujących politykę Rockstara. Poniżej przytaczamy kilka takich wpisów:

Blokowanie zawartości dla jednego gracza za dodatkowym paywallem jest niedorzeczne – @umsirwyd

Blokowanie usług takich jak fryzjerzy, stacje modyfikacji czy sklepy z odzieżą to już szaleństwo. Ale blokowanie za tym również zadań pobocznych i nagród jest obłąkane. Rockstar bardzo się zmienił od czasu sukcesu GTA Online – @medikamentos

Blokowanie rzeczy za Ultimate Edition w grze offline to przestępstwo, koleś... – @Eeveenuwu

wtf, co to ma być, Rockstar, zablokowana zawartość dla Ultimate Edition? Zrozumiałbym jakieś dodatkowe przedmioty kosmetyczne, ale widzę tylko pełne sklepy i wyciętą zawartość dostępną tylko dla posiadaczy Ultimate Edition? – @Felks_XBT

WOW! 100 dolarów za GTA 6 Ultimate Edition, a oni dorzucili kajak, fryzurę, kilka tatuaży i garaż. Co za hojne poświęcenie ze strony Rockstara – @JayCyberSecuri1

Nie wiem, czy mam się jarać, czy martwić tym, że w Ultimate Edition są ekskluzywne sklepy. Jeśli musisz płacić więcej za ekskluzywny salon tatuażu, to w podstawowej wersji gry powinno być ich przynajmniej 20 – @Rambostriceps