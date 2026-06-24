Zaloguj się lub Zarejestruj

"To niedorzeczne”. Społeczność ostro o GTA 6 Ultimate Edition

Maciej Petryszyn
2026/06/24 15:40
2
0

W przededniu startu przedsprzedaży Grand Theft Auto 6 twórcy z Rockstar Games puścili parę z ust. Efekty nie wszystkich jednak zadowalają.

Z jednej strony spore kontrowersje wywołał brak płyty nawet w pudełkowych wydaniach GTA 6. Z drugiej zaś...

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Społeczność krytykuje zawartość GTA 6 Ultimate Edition

Potwierdzono, iż Grand Theft Auto 6 dostępne będzie również w wersji Ultimate Edition – oczywiście droższej. Konkretnie droższej o 20 dolarów, bo zamiast 79,99 dolarów zapłacimy 99,99 dolarów. Za te pieniądze otrzymamy sporo ekskluzywnej zawartości, jak bronie, pojazdy, stroje czy też fryzury. Najwięcej kontrowersji wywołał jednak fakt, że posiadacze Edycji Ultimate i tylko oni będą mogli liczyć na dostęp do niedostępnych w podstawowej edycji lokali usługowych. Mowa tutaj o dwóch warsztatach samochodowych, salonie fryzjerskim, sklepie z ubraniami oraz tatuażyście. Ponadto GTA 6 Ultimate Edition dokłada też zadania i aktywności poboczne, jak np. nalot na magazyn nielegalnych towarów.

Tym samym w produkcji nastawionej na rozgrywkę jednoosobową pojawia się sporo zawartości dodającej nowe możliwości rozgrywki, które dostępne będą tylko dla tych, którzy zdecydują się wyłożyć na stół niemal 100 dolarów. Taka decyzja Rockstar Games i Take-Two Interactive nie spotkała się ani ze zrozumieniem, ani aprobatą społeczności. Pod opublikowanym przez twórców postem w serwisie X znajdziemy sporo komentarzy otwarcie krytykujących politykę Rockstara. Poniżej przytaczamy kilka takich wpisów:

Blokowanie zawartości dla jednego gracza za dodatkowym paywallem jest niedorzeczne – @umsirwyd

Blokowanie usług takich jak fryzjerzy, stacje modyfikacji czy sklepy z odzieżą to już szaleństwo. Ale blokowanie za tym również zadań pobocznych i nagród jest obłąkane. Rockstar bardzo się zmienił od czasu sukcesu GTA Online – @medikamentos

Blokowanie rzeczy za Ultimate Edition w grze offline to przestępstwo, koleś... – @Eeveenuwu

wtf, co to ma być, Rockstar, zablokowana zawartość dla Ultimate Edition? Zrozumiałbym jakieś dodatkowe przedmioty kosmetyczne, ale widzę tylko pełne sklepy i wyciętą zawartość dostępną tylko dla posiadaczy Ultimate Edition? – @Felks_XBT

WOW! 100 dolarów za GTA 6 Ultimate Edition, a oni dorzucili kajak, fryzurę, kilka tatuaży i garaż. Co za hojne poświęcenie ze strony Rockstara – @JayCyberSecuri1

Nie wiem, czy mam się jarać, czy martwić tym, że w Ultimate Edition są ekskluzywne sklepy. Jeśli musisz płacić więcej za ekskluzywny salon tatuażu, to w podstawowej wersji gry powinno być ich przynajmniej 20 – @Rambostriceps

Płacenie prawdziwymi pieniędzmi za odblokowanie lokalizacji w grze dla jednego gracza jest słabe. Poza tym, co się stało z edycjami kolekcjonerskimi, które zawierały fizyczne gadżety? – @ltnbob

GramTV przedstawia:

Czy te kontrowersje przełożą się na przedsprzedażowe wyniki Grand Theft Auto 6? Prawdopodobnie nie, ale o tym przekonamy się już dziś po północy, gdy preordery ruszą. Przypomnijmy, że nowe GTA na rynek trafi 19 listopada 2026 roku, ukazują się na konsolach Xbox Series X/S oraz PlayStation 5, na którym według zapewnień Sony produkcja “będzie działać najlepiej”.

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
GTA
Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Ultimate Edition
edycja ultimate
Grand Theft Auto 6 Ultimate Edition
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:49

To jest efekt "kreatywnego marketingu", czyli de facto pełna wersja kosztuje 100$, ale jako, że wydali wersję okrojoną, to wszelkiej maści obrońcy korporacji będą mogli powiedzieć, że pełna gra wcale nie kosztuje 100$, a przecież mogła (niczym w żarcie ze Stalinem).

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:48

I tak dacie kase. Nie zapomnijcie kupić PS5 po zawyżonej cenie u scalpera :)




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112