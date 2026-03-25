To nie polowanie – to egzekucja. Charlize Theron nadciąga z brutalnym zwiastunem filmu Netflix

Jakub Piwoński
2026/03/25 18:50
Netflix odkrywa karty i pokazuje pierwszy zwiastun filmu Alfa z Charlize Theron w roli głównej.

Dla widzów, którzy pamiętają Dzika rzeka z Meryl Streep, nowa propozycja Netflixa może okazać się nostalgicznym powrotem do podobnych emocji. Ponownie dostajemy silną kobiecą bohaterkę rzuconą w bezlitosne warunki dzikiej natury, zmuszoną do walki o życie. Tym razem jednak stawka jest jeszcze wyższa – bohaterka staje się celem polowania, a zwiastun sugeruje dynamiczną, bezkompromisową akcję skrojoną pod współczesne kino sensacyjne.

Alfa
Alfa – nowa propozycja kina akcji od Netflix

Po Łupie i Maszynie do zabijania, nadciąga kolejna, mocna pozycja kina sensacyjnego od Netflix. Warto też zwrócić uwagę na obsadę. Theron ma już doświadczenie we współpracy z platformą dzięki filmowi The Old Guard 2. Natomiast jej ekranowy przeciwnik, Taron Egerton, również nie jest nowicjuszem w projektach streamingowego giganta – pracował m.in. przy thrillerze Kontrola bezpieczeństwa. Teraz aktorzy spotykają się po przeciwnych stronach barykady, tworząc konflikt napędzający całą historię.

Fabuła Alfa koncentruje się na pogrążonej w żałobie kobiecie, która trafia do australijskiej dziczy, gdzie musi stawić czoła bezwzględnemu prześladowcy. Za kamerą stanął Baltasar Kormákur, twórca takich filmów jak Everest czy Bestia. Choć jego hollywoodzkie projekty bywały różnie oceniane, ostatni film reżysera – Dotyk – spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Scenariusz napisał Jeremy Robbins, znany z pracy przy serialu Noc oczyszczenia.

Alfa ominie kina i trafi bezpośrednio na Netflix. Produkcja zadebiutuje już 24 kwietnia i wszystko wskazuje na to, że szykuje się intensywne kino akcji z survivalowym zacięciem.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/25/apex-trailer-released-by-netflix

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




