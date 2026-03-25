To nie polowanie – to egzekucja. Charlize Theron nadciąga z brutalnym zwiastunem filmu Netflix

Dla widzów, którzy pamiętają Dzika rzeka z Meryl Streep, nowa propozycja Netflixa może okazać się nostalgicznym powrotem do podobnych emocji. Ponownie dostajemy silną kobiecą bohaterkę rzuconą w bezlitosne warunki dzikiej natury, zmuszoną do walki o życie. Tym razem jednak stawka jest jeszcze wyższa – bohaterka staje się celem polowania, a zwiastun sugeruje dynamiczną, bezkompromisową akcję skrojoną pod współczesne kino sensacyjne.

Alfa – nowa propozycja kina akcji od Netflix

Po Łupie i Maszynie do zabijania, nadciąga kolejna, mocna pozycja kina sensacyjnego od Netflix. Warto też zwrócić uwagę na obsadę. Theron ma już doświadczenie we współpracy z platformą dzięki filmowi The Old Guard 2. Natomiast jej ekranowy przeciwnik, Taron Egerton, również nie jest nowicjuszem w projektach streamingowego giganta – pracował m.in. przy thrillerze Kontrola bezpieczeństwa. Teraz aktorzy spotykają się po przeciwnych stronach barykady, tworząc konflikt napędzający całą historię.