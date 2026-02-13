To nie będzie mała gra. Silent Hill: Townfall wśród największych produkcji wydawcy

Silent Hill: Townfall ma dorównać największym odsłonom serii.

Silent Hill: Townfall, zaprezentowane podczas wczorajszego State of Play, ma być jednym z największych tytułów, jakie kiedykolwiek wydało Annapurna Interactive. Informacja padła podczas ostatniej prezentacji z cyklu Silent Hill Transmission. Prezes firmy, Hector Sanchez, podkreślił, że projekt znajduje się w gronie najbardziej rozbudowanych produkcji w historii wydawcy. Silent Hill: Townfall wśród największych projektów Annapurny. Twórcy mówią o najbardziej ambitnej grze w swojej historii Za grę odpowiada zespół Screen Burn Interactive, liczący około 30 osób. Mimo stosunkowo niewielkiego składu, twórcy otrzymali odpowiednio dużo czasu, aby w pełni zrealizować swoją wizję. Szefowa działu gier w Annapurnie, Leanne Loombe, zaznaczyła, że Townfall to pełnowymiarowa, dopracowana produkcja, którą wydawca może prezentować z przekonaniem, obok takich tytułów jak Silent Hill f oraz Silent Hill 2.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Jon McKellan. Twórca określił Townfall jako największe i najbardziej ambitne przedsięwzięcie w dorobku studia. Podkreślił również, że projekt jest wyrazem uznania dla marki, która miała istotny wpływ na wielu członków zespołu. „Postrzegamy tę grę nie tylko jako nasze najważniejsze dzieło, ale także jako list miłosny do serii, która zainspirowała nas do tworzenia gier” – powiedział.

McKellan wspomniał także o swoim pierwszym kontakcie z cyklem. Oryginalne Silent Hill ukończył jako nastolatek, zmagając się z wysoką gorączką, co sprawiło, że doświadczenie zapamiętał jako niemal halucynacyjne. Jak przyznał, od tamtej pory motyw mgły i niepokojącej atmosfery nie przestaje go fascynować. Silent Hill: Townfall zadebiutuje w 2026 roku na PlayStation 5 oraz PC. W najbliższych miesiącach mają pojawić się kolejne informacje, w tym dokładna data premiery, która zostanie ujawniona podczas następnych transmisji poświęconych marce.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



