Doom: The Dark Ages doczekał się istnej rzezi cenowej. Twój portfel nie odczuje bólu

Doom: The Dark Ages na Steam jest przecenione o 67%, ale zostało tylko kilka dni, by złapać tę okazję.

Fani brutalnego FPS-a mają okazję do upolowania Doom: The Dark Ages w wyjątkowej promocji na Steam. Gra i jej różne edycje są teraz przecenione o 67%, a oferta trwa tylko do 15 maja – zostało więc kilka dni, by złapać tę okazję. Skusicie się?

Doom: The Dark Ages w promocji na Steam

Podstawowa wersja gry kosztuje obecnie 98,67 zł (zamiast 299 zł), edycja Premium z dodatkami to 141,57 zł (zamiast 429 zł), a Digital Premium Upgrade można kupić za 46,19 zł (zamiast 139,99 zł). To idealny moment, aby zanurzyć się w średniowieczny świat Doomslayera i doświadczyć jego krwawych przygód w nowej odsłonie serii.