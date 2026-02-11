Zaloguj się lub Zarejestruj

Doom: The Dark Ages doczekał się istnej rzezi cenowej. Twój portfel nie odczuje bólu

Jakub Piwoński
2026/02/11 14:20
Doom: The Dark Ages na Steam jest przecenione o 67%, ale zostało tylko kilka dni, by złapać tę okazję.

Fani brutalnego FPS-a mają okazję do upolowania Doom: The Dark Ages w wyjątkowej promocji na Steam. Gra i jej różne edycje są teraz przecenione o 67%, a oferta trwa tylko do 15 maja – zostało więc kilka dni, by złapać tę okazję. Skusicie się?

Doom: The Dark Ages
Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages w promocji na Steam

Podstawowa wersja gry kosztuje obecnie 98,67 zł (zamiast 299 zł), edycja Premium z dodatkami to 141,57 zł (zamiast 429 zł), a Digital Premium Upgrade można kupić za 46,19 zł (zamiast 139,99 zł). To idealny moment, aby zanurzyć się w średniowieczny świat Doomslayera i doświadczyć jego krwawych przygód w nowej odsłonie serii.

Przypomnijmy, że Doom: The Dark Ages przenosi gracza w czasach starożytnych konfliktów między Nocnymi Strażnikami Argent D’Nur a siłami Piekła dowodzonymi przez księcia Ahzraka. Doomslayer, choć niechętnie, zostaje wysłany, by wesprzeć Strażników, siejąc chaos wśród demonów przy pomocy arsenału nowych i klasycznych broni. Wśród nich znajdziemy Shield Saw – blokującą ataki tarczę, którą można rzucać jak robi to Kapitan Ameryka, Skullcrusher, Super Shotgun oraz Ballistic Force Crossbow, będący odpowiednikiem BFG.

Gra łączy klasyczne siekanie demonów z mocnym akcentem na narrację i klimat, a dynamiczna ścieżka dźwiękowa sprawia, że każda rozgrywka jest prawdziwym „masakrycznym” doświadczeniem. Nowa odsłona Doom zyskała bardzo dobre oceny na Metacritic – wynik gry to 83 pkt. Nie przegap okazji – promocja kończy się 15 maja i to ostatnie dni, by zgarnąć grę w tak niskiej cenie.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/doom-the-dark-ages/lunar-sale-fanatical

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




