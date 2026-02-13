Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwie części Metal Gear Solid w pakiecie na PS5. Pytanie, co z PC?

Maciej Petryszyn
2026/02/13 00:44
Od momentu wydania Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 minęły 2 lata. Wreszcie Konami powraca to tematu ponownego wydania klasycznych MGS-ów.

W efekcie przed nami Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2. Co tym razem znajdzie się w pakiecie?

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Metal Gear Solid z drugim tomem mistrzowskiej kolekcji

Na drugi tom kolekcji składać się będą Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots z 2008 roku oraz Metal Gear Solid: Peace Walker z roku 2010 w wersji HD. Dotychczas ta pierwsza produkcja dostępna była jedynie na PlayStation 3, podczas gdy druga na PlayStation Portable. Gracze będą mieli więc szansę, by na własną rękę zapoznać się z MSG-owymi klasykami. Pytanie tylko, czy poza potwierdzoną wersją na PlayStation 5 otrzymamy też wydania na PC, Nintendo Switch i Xbox Series X/S, gdzie przecież Vol.1 się ukazał.

Tak czy inaczej, premierę Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 przewidziano na 27 sierpnia 2026 roku. W pakiecie poza Guns of the Patriots i Peace Walker znajdziemy też Metal Gear: Ghost Babel. Mowa tutaj o produkcji z 2000 roku, która stworzona została z myślą o konsoli Game Boy Color.

Tagi:

News
Konami
remaster
Metal Gear Solid
HD
Metal Gear Solid: Peace Walker
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Metal Gear Solid: Peace Walker HD
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

