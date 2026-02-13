Dwie części Metal Gear Solid w pakiecie na PS5. Pytanie, co z PC?

W efekcie przed nami Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2. Co tym razem znajdzie się w pakiecie?

Metal Gear Solid z drugim tomem mistrzowskiej kolekcji

Na drugi tom kolekcji składać się będą Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots z 2008 roku oraz Metal Gear Solid: Peace Walker z roku 2010 w wersji HD. Dotychczas ta pierwsza produkcja dostępna była jedynie na PlayStation 3, podczas gdy druga na PlayStation Portable. Gracze będą mieli więc szansę, by na własną rękę zapoznać się z MSG-owymi klasykami. Pytanie tylko, czy poza potwierdzoną wersją na PlayStation 5 otrzymamy też wydania na PC, Nintendo Switch i Xbox Series X/S, gdzie przecież Vol.1 się ukazał.