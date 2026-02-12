Tak wygląda Silent Hill: Townfall. Pierwsze materiały z nadchodzącego horroru

Oto bowiem przyjdzie nam powrócić na ciche wzgórze. To za sprawą całkowicie nowej gry w tym uniwersum.
Pierwsza prezentacja Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall, bo o tej produkcji mowa, zmienia jednak nieco stylistykę. Po azjatyckim SH f przyszła pora na powrót do nieco innych klimatów. Zmieniona jest też kamera, która w tej produkcji ukazywać będzie akcję z oczu bohatera. Zresztą, Konami podczas State of Play zapewniło nam pierwsze materiały, w tym fragmenty gameplayu. Więcej mamy dostać na Silent Hill Transmission, które jeszcze dzisiejszej nocy.
Simon Ordell zostaje ponownie wezwany na wyspę Świętej Amelii, aby „naprawić błędy”. Trafia do miasteczka spowitego gęstą mgłą, pozornie opuszczonego, lecz wciąż żywego.
Zapuszczając się głębiej i pragnąc zrozumieć swoją więź z tym miejscem i jego mieszkańcami, Simon zaczyna odkrywać fragmenty przeszłości wychodzące na światło dzienne.
