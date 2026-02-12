Zaloguj się lub Zarejestruj

Tak wygląda Silent Hill: Townfall. Pierwsze materiały z nadchodzącego horroru

Maciej Petryszyn
2026/02/12 23:56
0
0

Konami po sukcesach ostatnich gier z cyklu Silent Hill kuje żelazo póki gorące. Przed fanami horrorów ciekawy czas!

Oto bowiem przyjdzie nam powrócić na ciche wzgórze. To za sprawą całkowicie nowej gry w tym uniwersum.

Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall

Pierwsza prezentacja Silent Hill: Townfall

Silent Hill: Townfall, bo o tej produkcji mowa, zmienia jednak nieco stylistykę. Po azjatyckim SH f przyszła pora na powrót do nieco innych klimatów. Zmieniona jest też kamera, która w tej produkcji ukazywać będzie akcję z oczu bohatera. Zresztą, Konami podczas State of Play zapewniło nam pierwsze materiały, w tym fragmenty gameplayu. Więcej mamy dostać na Silent Hill Transmission, które jeszcze dzisiejszej nocy.

Simon Ordell zostaje ponownie wezwany na wyspę Świętej Amelii, aby „naprawić błędy”. Trafia do miasteczka spowitego gęstą mgłą, pozornie opuszczonego, lecz wciąż żywego.

Zapuszczając się głębiej i pragnąc zrozumieć swoją więź z tym miejscem i jego mieszkańcami, Simon zaczyna odkrywać fragmenty przeszłości wychodzące na światło dzienne.

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
Konami
Silent Hill
Annapurna Interactive
State of Play
Silent Hill: Townfall
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

