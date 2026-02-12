Tak wygląda Silent Hill: Townfall. Pierwsze materiały z nadchodzącego horroru

Oto bowiem przyjdzie nam powrócić na ciche wzgórze. To za sprawą całkowicie nowej gry w tym uniwersum.

Pierwsza prezentacja Silent Hill: Townfall

Silent Hill: Townfall, bo o tej produkcji mowa, zmienia jednak nieco stylistykę. Po azjatyckim SH f przyszła pora na powrót do nieco innych klimatów. Zmieniona jest też kamera, która w tej produkcji ukazywać będzie akcję z oczu bohatera. Zresztą, Konami podczas State of Play zapewniło nam pierwsze materiały, w tym fragmenty gameplayu. Więcej mamy dostać na Silent Hill Transmission, które jeszcze dzisiejszej nocy.