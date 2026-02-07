Fani Horizon mogą odetchnąć. Guerrilla Games nadal „uwielbia tworzyć gry single-player”

Zapowiedź kooperacyjnego projektu Horizon Hunters Gathering wzbudziła sporo dyskusji wśród fanów uniwersum Horizon. Choć plotki o multiplayerowej produkcji osadzonej w tym świecie krążyły od dłuższego czasu, część graczy obawiała się, że studio odejdzie od narracyjnych gier jednoosobowych, z których jest znane. Na te wątpliwości postanowił odpowiedzieć dyrektor studia Guerrilla Games, Jan-Bart van Beek, jasno deklarując dalsze przywiązanie do formuły single-player.

Guerrilla Games uspokaja fanów serii Horizon. Gry single-player pozostają fundamentem studia

Van Beek podkreślił, że tworzenie gier dla jednego gracza pozostaje kluczową częścią tożsamości studia. Jak zaznaczył w wypowiedzi przytoczonej przez GamesRadar, Guerrilla Games „absolutnie uwielbia tworzyć gry single-player” i nie zamierza z tego rezygnować. Jednocześnie przyznał, że zespół od dawna nosił się z ambicją spróbowania czegoś nowego.