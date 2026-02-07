Fani Horizon mogą odetchnąć. Guerrilla Games nadal „uwielbia tworzyć gry single-player”

Guerrilla Games uspokaja fanów serii Horizon. Gry single-player pozostają fundamentem studia
Van Beek podkreślił, że tworzenie gier dla jednego gracza pozostaje kluczową częścią tożsamości studia. Jak zaznaczył w wypowiedzi przytoczonej przez GamesRadar, Guerrilla Games „absolutnie uwielbia tworzyć gry single-player” i nie zamierza z tego rezygnować. Jednocześnie przyznał, że zespół od dawna nosił się z ambicją spróbowania czegoś nowego.
Chcę bardzo jasno podkreślić jedną rzecz. Absolutnie uwielbiamy tworzyć gry single-player i zamierzamy je nadal robić. Jednocześnie od dawna mieliśmy marzenie, by spróbować czegoś innego. To nasza własna wizja tego, jak można wspólnie eksplorować świat Horizon jako drużyna łowców maszyn.
Nowa produkcja została zaprojektowana jako kooperacyjna gra akcji dla trzech graczy. Rozgrywka opiera się na krótszych wyprawach, określanych jako „runy”, z inspiracjami gatunkiem rogue-lite. W trakcie misji gracze będą zdobywać specjalne perki wzmacniające postacie, a dostępne aktywności rozlokowano w czterech zróżnicowanych środowiskach. Potwierdzono dwa tryby zabawy, z których jeden skupia się na odpieraniu rosnących fal maszyn, a drugi na eksploracji zmieniających się lokacji pełnych wyzwań, obejmujących walkę, elementy zręcznościowe oraz zagadki.
Ukończenie polowań pozwoli rozwijać wyposażenie w zależności od zdobytych nagród, a całość uzupełni wspólna przestrzeń społecznościowa, pełniąca funkcję huba. Choć data premiery nie została jeszcze ujawniona, studio zapowiedziało zamknięte testy, do których zapisy prowadzone są poprzez PlayStation Beta Program.
Ważnym elementem projektu jest także warstwa fabularna. Reżyser gry Arjan Bak potwierdził, że historia Horizon Hunters Gathering będzie w pełni kanoniczna względem całego uniwersum. Jak zaznaczył, bohaterowie mają własne motywacje i osobiste konflikty, a narracja wprowadzi nowe postacie, tajemnice oraz zagrożenia.
Łowcy mają własne motywacje i osobiste konflikty, które splatają się w nowe historie, jakie chcemy opowiedzieć w uniwersum Horizon. Gra zaoferuje kampanię fabularną, która wprowadzi nowe tajemnice, bohaterów i zagrożenia, choć na razie trzymamy szczegóły w tajemnicy. Możemy jednak powiedzieć jedno: Hunters Gathering jest w pełni kanoniczne, a jego historia nie kończy się w dniu premiery.
