To najpotężniejsza forma Super Saiyanina w Dragon Ball. Goku nigdy jej nie osiągnął

Może wtedy na polu walki radziłby sobie lepiej.

Dragaon Ball świętuje swoje 40-lecie i z tej okazji na oficjalnej stronie serii pojawiły się szczegółowe statystyki Goku, z których wynika, że bohater przegrał wiele swoich walk. Może nie doszłoby do tego, gdyby osiągnął najpotężniejszą formę Super Saiyanina, jaka do tej pory istnieje w mandze i anime. Obecnie pozostaje poza zasięgiem Son Goku. Dragon Ball – Goku może nigdy nie osiągnąć formy Legendarnego Super Saiyanina Seria Akiry Toriyamy od zawsze budowała swoją legendę na momentach przemiany bohaterów. Pierwszy Super Saiyan, później kolejne poziomy tej formy, boskie moce oraz Ultra Instinct sprawiły, że stały się one punktem odniesienia dla kolejnych anime z tego gatunku. Każda nowa transformacja była wydarzeniem, nad którymi fani długo debatowali i wykraczało daleko poza samo anime, na zawsze zapisując się w popkulturze.

Obecnie szczytem możliwości Son Goku jest opanowany Ultra Instinct, technika wywodząca się z domeny Aniołów, istot stojących ponad Bogami Zniszczenia. To forma, która pozwala walczyć instynktownie, bez udziału świadomej myśli, i przez długi czas wydawała się absolutnym maksimum tego, co wojownik z Ziemi może osiągnąć. Problem w tym, że nie jest to najmocniejsza odmiana Super Saiyanina w całym uniwersum. Ten tytuł należy do legendarnej transformacji Brolyego. Legendary Super Saiyan to forma niemal mityczna, skrajnie rzadka i powiązana z niekontrolowanym przyrostem mocy. Broly nie musiał przechodzić przez kolejne etapy rozwoju, które definiowały drogę Goku i Vegety. Wystarczyło jedno przebudzenie, by stanąć na poziomie Super Saiyan Blue, a nawet go przekroczyć.

Starcie pokazane w filmie Dragon Ball Super: Broly dobitnie udowodniło, jak ogromna przepaść dzieli tę transformację od klasycznych form Saiyan. Nawet wspólny wysiłek Goku i Vegety nie wystarczył, a dopiero fuzja w postaci Gogety pozwoliła powstrzymać rozpędzonego wojownika. Co istotne, Broly walczył wtedy bez kontroli nad własną siłą, kierując się wyłącznie swoim gniewem. Najnowsze wydarzenia z mangi Dragon Ball Super sugerują jednak, że Broly zaczyna panować nad swoim potencjałem. Jeśli zdoła połączyć legendarną formę z chłodną głową, dzięki czemu będzie mógł myśleć podczas walki, może stać się realnym zagrożeniem nawet dla Goku korzystającego z Ultra Instinct. Zwłaszcza że inne postacie, jak Gohan w formie Bestii, już teraz potrafią nawiązać z nim równorzędną walkę. Legendary Super Saiyan pozostaje więc paradoksem serii. To najmocniejsza odmiana tej transformacji, a jednocześnie taka, którą główny bohater może nigdy nie osiągnąć. Kto wie, może twórcy anime zaskoczą i pozwolą Goku choć na chwilę poczuć tę moc w najnowszej serii zatytułowanej Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, która została niedawno zapowiedziana.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.