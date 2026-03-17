Koniec marzeń. Nowy Hitman "jest martwy"

W 2017 roku ogłoszono, że powstanie serial Hitman, oparty na hitowej serii gier pod tym samym tytułem. Oczekiwania były spore.

Spore jest więc też rozczarowanie. Okazuje się bowiem, że obraz nigdy ostatecznie nie powstanie.

Serial Hitman od Hulu skasowany

Za projektem miały stać wspólnie Hulu i Fox 21. Ba, zatrudniono nawet Dereka Kolstada, czyli twórcę marki John Wick. Angaż scenarzysty, który po trzech odsłonach serii z Keanu Reevesem stworzył też dwa filmy Nikt z Bobem Odenkirkiem, wydawał się tutaj strzałem w dziesiątkę. Niemniej czas mijał, a o Hitmanie nie słyszeliśmy zbyt wiele. Dopiero teraz, 9 lat po ogłoszeniu planów, potwierdzono, że projekt został skasowany. Potwierdził to sam Kolstad, który obecny był niedawno na festiwalu South by Southwest, gdzie premierę miał jego najnowszy obraz, Normal, gdzie główną rolę również gra wspomniany już Odenkirk.