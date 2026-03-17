Koniec marzeń. Nowy Hitman "jest martwy"

W 2017 roku ogłoszono, że powstanie serial Hitman, oparty na hitowej serii gier pod tym samym tytułem. Oczekiwania były spore.
Spore jest więc też rozczarowanie. Okazuje się bowiem, że obraz nigdy ostatecznie nie powstanie.
Za projektem miały stać wspólnie Hulu i Fox 21. Ba, zatrudniono nawet Dereka Kolstada, czyli twórcę marki John Wick. Angaż scenarzysty, który po trzech odsłonach serii z Keanu Reevesem stworzył też dwa filmy Nikt z Bobem Odenkirkiem, wydawał się tutaj strzałem w dziesiątkę. Niemniej czas mijał, a o Hitmanie nie słyszeliśmy zbyt wiele. Dopiero teraz, 9 lat po ogłoszeniu planów, potwierdzono, że projekt został skasowany. Potwierdził to sam Kolstad, który obecny był niedawno na festiwalu South by Southwest, gdzie premierę miał jego najnowszy obraz, Normal, gdzie główną rolę również gra wspomniany już Odenkirk.
Z wypowiedzi Kolstada wynika jego rozczarowanie rozwojem wypadków:
Nie… To trochę tak, jakby dostać sztyletem w pierś. W dzisiejszych czasach nic nie wiadomo, ale ten projekt jest już martwy. Ale kurczę, uwielbiam ten świat, bo kocham tę grę i kocham tę postać. Problem jednak w tym, że chociaż mogę napisać scenariusz, to nikt zwyczajnie nie przyjdzie i go nie kupi. Trzeba zrobić film, trzeba zrobić serial. Ale nic się w tej kwestii niestety nie dzieje.
Tym samym historia adaptacji Hitmana od IO Interactive zamyka się na dwóch filmach. Po raz pierwszy Agent 47 zawitał na wielki ekran w 2007 roku, gdy w filmie Hitman wycielił się w niego Timothy Olyphant. Osiem lat później ukazał się Hitman: Agent 47 – tam główną rolę odgrywał już Rupert Friend. Oba obrazy były jednak bardzo słabo oceniane, ale mimo to ten pierwszy nawet nieźle poradził sobie w box office, zarabiając 77 milionów dolarów. Drugi z kolei zgarnął już tylko 47 milionów. Wygląda więc na to, że na razie nie pojawi się żaden film lub serial, który będzie mógł poprawić renomę filmów o łysym płatnym zabójcy.