Nowe Gwiezdne wojny w kolejnym zwiastunie. Potężny Sith wraca we własnej produkcji

Radosław Krajewski
2026/03/17 11:20
To może być najlepsza produkcja z Gwiezdnych wojen tego roku.

Lucasfilm zaprezentowało ostateczny zwiastun serialu Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia, który skupia się na jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci z ery prequeli. Darth Maul powraca, by wyrównać rachunki z Imperium oraz swoim dawnym mistrzem, Imperatorem Palpatine’em.

Nowa produkcja rozwija wątki, które wcześniej jedynie zarysowano w animacjach oraz filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Maul ma tu wkroczyć na ścieżkę bezwzględnego przywódcy syndykatu Szkarłatny Świt, budując swoją pozycję w galaktycznym półświatku i jednocześnie unikając pościgu najgroźniejszych sił Imperium.

Zwiastun sugeruje, że bohater nie tylko walczy o przetrwanie, ale także aktywnie poszukuje nowych sojuszników. W przeszłości próbował przeciągnąć na swoją stronę Ahsokę Tano czy Ezrę Bridgera, natomiast tym razem jego celem może być kolejny ocalały z Rozkazu 66.

W tytułowej roli ponownie usłyszymy Sama Witwera, który od lat jest związany z postacią Maula. Twórcy sięgają również po niewykorzystane wcześniej pomysły George’a Lucasa. Jednym z nich jest wprowadzenie postaci inspirowanej Darth Talon, znanej z legendarnych historii spoza głównego kanonu. Choć jej tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, podobieństwa są wyraźne.

Sam Witwer określił historię jako starcie „złych z jeszcze gorszymi”, co dobrze oddaje klimat produkcji. Serial ma pokazać, jak Maul buduje swoją potęgę i staje się jednym z najbardziej niebezpiecznych graczy w galaktyce.

Choć losy Maula zostały już częściowo domknięte w Star Wars: Rebelianci, nowy serial ma wypełnić luki w jego historii i pokazać drogę do pozycji, którą osiągnął w czasach Imperium. Tym samym zostanie rozwinięty wątek z Hana Solo, który do tej pory nie był poruszany w innych produkcjach z Gwiezdnych wojen.

Przypomnijmy, że Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia zadebiutuje na Disney+ już 6 kwietnia.

Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia – plakat
Źródło:https://screenrant.com/star-wars-maul-shadow-lord-disney-trailer/

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

