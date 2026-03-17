Nowe Gwiezdne wojny w kolejnym zwiastunie. Potężny Sith wraca we własnej produkcji

To może być najlepsza produkcja z Gwiezdnych wojen tego roku.

Lucasfilm zaprezentowało ostateczny zwiastun serialu Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia, który skupia się na jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci z ery prequeli. Darth Maul powraca, by wyrównać rachunki z Imperium oraz swoim dawnym mistrzem, Imperatorem Palpatine’em. Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia – nowy zwiastun nadchodzącego serialu ze Star Wars Nowa produkcja rozwija wątki, które wcześniej jedynie zarysowano w animacjach oraz filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Maul ma tu wkroczyć na ścieżkę bezwzględnego przywódcy syndykatu Szkarłatny Świt, budując swoją pozycję w galaktycznym półświatku i jednocześnie unikając pościgu najgroźniejszych sił Imperium.

Zwiastun sugeruje, że bohater nie tylko walczy o przetrwanie, ale także aktywnie poszukuje nowych sojuszników. W przeszłości próbował przeciągnąć na swoją stronę Ahsokę Tano czy Ezrę Bridgera, natomiast tym razem jego celem może być kolejny ocalały z Rozkazu 66. W tytułowej roli ponownie usłyszymy Sama Witwera, który od lat jest związany z postacią Maula. Twórcy sięgają również po niewykorzystane wcześniej pomysły George’a Lucasa. Jednym z nich jest wprowadzenie postaci inspirowanej Darth Talon, znanej z legendarnych historii spoza głównego kanonu. Choć jej tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, podobieństwa są wyraźne.

Sam Witwer określił historię jako starcie „złych z jeszcze gorszymi”, co dobrze oddaje klimat produkcji. Serial ma pokazać, jak Maul buduje swoją potęgę i staje się jednym z najbardziej niebezpiecznych graczy w galaktyce. Choć losy Maula zostały już częściowo domknięte w Star Wars: Rebelianci, nowy serial ma wypełnić luki w jego historii i pokazać drogę do pozycji, którą osiągnął w czasach Imperium. Tym samym zostanie rozwinięty wątek z Hana Solo, który do tej pory nie był poruszany w innych produkcjach z Gwiezdnych wojen. Przypomnijmy, że Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia zadebiutuje na Disney+ już 6 kwietnia.

