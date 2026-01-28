Ile walk wygrał Goku we wszystkich seriach Dragon Ball na przestrzeni 40 lat? Liczba zaskoczy nawet największych fanów

Nie jest to tak niepokonany wojownik, jak można byłoby się spodziewać.

Z okazji czterdziestolecia mangi Dragon Ball przeprowadzono plebiscyt na najbardziej lubiane przez fanów postacie z całej serii. Wybór padł na Goku, chociaż na kolejnych miejscach znalazło się kilka zaskakujących postaci. Teraz na oficjalnej stronie marki opublikowano szczegółowe statystyki walk Son Goku, które rzucają zupełnie nowe światło na jego legendę. Dane obejmują całe cztery dekady historii i pokazują, że obraz bohatera jako wojownika, który zawsze wychodzi zwycięsko z każdej walki, jest mocno niesprawiedliwy dla jego przeciwników. Dragon Ball – ile walk faktycznie wygrał Goku? Mniej niż mogłoby się wydawać Według udostępnionych informacji Goku stoczył łącznie 117 pojedynków. Spośród nich wygrał 76 starć, 16 przegrał, a aż 25 zakończyło się bez jednoznacznego rozstrzygnięcia. Oznacza to skuteczność na poziomie około 65%. Jak na postać uznawaną za jeden z symboli potęgi w świecie anime i mangi, wynik ten może wydawać się zaskakująco niski. Przez lata fani często traktowali Goku jak postać niemal niepokonaną, zwłaszcza w internetowych dyskusjach o poziomach mocy i hipotetycznych starciach z innymi bohaterami anime i mang.

Jeszcze ciekawsze wnioski płyną z analizy poszczególnych sag. Oficjalne statystyki wskazują, że w całej sadze androidów Goku nie zanotował ani jednego zwycięstwa. Po ikonicznym pokonaniu Freezera na planecie Namek bohater zaliczył długi okres bez wygranej walki, który zakończył się dopiero w sadze Majin Buu podczas starcia z Yakonem. Co więcej, twórcy zestawienia nie zaliczyli także finałowego ataku przeciwko Cellowi, czyli słynnego ojcowsko-synowskiego Kamehamehy, argumentując to faktem, że decydującą rolę odegrał tam Gohan, a Goku jedynie go wspierał.

Tak długa seria bez zwycięstw mogła umknąć uwadze wielu widzów, zwłaszcza że narracja Dragon Balla często skupia się na przełamywaniu barier i spektakularnych momentach triumfu. Statystyki pokazują jednak, że droga Goku do sukcesu była znacznie bardziej wyboista. Bohater regularnie przegrywał, remisował lub zostawiał pole walki bez jasnego rozstrzygnięcia, co w dłuższej perspektywie tylko wzmacniało jego charakter. Właśnie ten aspekt sprawia, że Goku od dekad pozostaje sercem całej serii. Nie jest wojownikiem, który zawsze dominuje nad przeciwnikami. Jest postacią, która kocha walkę samą w sobie, nawet wtedy, gdy oznacza to porażkę. W uniwersum Dragon Balla przegrana nie jest końcem drogi, lecz impulsem do dalszego rozwoju. Saiyanie z natury stają się silniejsi po każdej porażce, a Goku jest najlepszym przykładem tej filozofii. Wszystko wskazuje na to, że ten schemat będzie kontynuowany również w przyszłości. Anime Dragon Ball Super oficjalnie zapowiedziało powrót z adaptacją wątku Galactic Patrol Prisoner, w którym pojawi się wyczekiwany przez fanów przeciwnik, Moro. Nowy antagonista ma odegrać kluczową rolę w dalszym rozwoju fabuły i ponownie wystawić Goku na próbę.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.