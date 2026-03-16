Wyciekły nagrania z planu serialu Harry Potter. HBO buduje nową Ulicę Pokątną

Pojawiają się kolejne wycieki z nadchodzącego serialu Harry Potter.

W sieci pojawiły się nowe materiały z planu nadchodzącego serialu Harry Potter produkowanego przez HBO. Krótkie nagranie przedstawiające scenografię Ulicy Pokątnej pokazało, jak ogromny rozmach towarzyszy przygotowaniom do ekranizacji kultowej serii książek autorstwa J.K. Rowling. Niestety nagrania bardzo szybko zostały skasowane z powodu naruszenia praw autorskich, ale jak zawsze w sieci nic nie ginie, więc na pocieszenie możecie poniżej zobaczyć dwa ujęcia z omawianego wideo. Kolejny wyciek z planu serialowego Harry’ego Pottera Materiał wideo, który przez chwilę krążył w internecie po publikacji przez brytyjski dziennik The Sun, prezentował szczegółowy spacer po planie zdjęciowym. Nagranie potwierdziło, że w serialu zobaczymy jedną z najbardziej kultowych scen z pierwszej części historii o młodym czarodzieju, czyli pierwszą wizytę Pottera na Ulicy Pokątnej.

Młody Harry Potter po raz pierwszy dowiaduje się o istnieniu świata magii dzięki Rubeusowi Hagridowi. To właśnie Hagrid zabrał go na Ulicę Pokątną, aby kupić szkolne podręczniki, różdżkę i inne magiczne przedmioty przed rozpoczęciem nauki w Hogwarcie. Z tego powodu twórcy serialu przywiązują ogromną wagę do odtworzenia tej lokacji, która stanowi symboliczne wprowadzenie widza do świata czarodziejów. Według dostępnych przez chwilę materiałów, scenografia jest niezwykle szczegółowa. Wśród elementów widocznych na usuniętym nagraniu znalazły się bank Gringotta zarządzany przez gobliny, wąskie budynki ustawione pod nietypowymi kątami oraz łukowy most łączący budynki po obu stronach ulicy.

Na planie było także widać zupełnie nowe elementy stworzone specjalnie na potrzeby serialu. Jednym z nich jest kawiarnia Accioffee!, której nazwa nawiązuje do zaklęcia przywołującego Accio. Lokal wyróżnia się jasnym, neonowym szyldem i nie pojawiał się w poprzednich ekranizacjach. Twórcy serialu zdecydowali się przedstawić Ulicę Pokątną w nieco inny sposób niż w filmowej serii Harry Potter. Zmiany mają sprawić, że widzowie otrzymają świeże spojrzenie na dobrze znane miejsce, zamiast wiernej kopii scenografii znanej z kinowych adaptacji. Jednocześnie zachowano charakterystyczne elementy, które kojarzą się z początkiem przygody Harry’ego w świecie magii. Pozostawiono brukowane uliczki, magiczne sklepy oraz tajemniczą atmosferę ukrytą za wejściem z pubu Dziurawy Kocioł. Prace nad serialową adaptacją przygód Harry’ego Pottera rozpoczęły się kilka lat temu. Pierwsze informacje o projekcie pojawiły się w 2021 roku, natomiast w kwietniu 2023 potwierdzono, że Warner Bros. Discovery rozwija pełnoprawny serial dla platformy Max. Produkcja ma być dziesięcioletnim projektem, w którym każda książka zostanie zaadaptowana jako osobny sezon. Według zapowiedzi prezesa HBO i HBO Max Content, Casey Bloys, premiera pierwszego sezonu planowana jest na początek 2027 roku.