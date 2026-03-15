Arcydzieło science fiction wraca po ponad 20 latach. Pokazano pierwszy materiał z nowej serii

Widzowie długo czekali na kontynuację tego klasyka science fiction.
Fani kultowego science fiction mają ogromne powody do radości. Podczas wydarzenia Awesome Con w Waszyngtonie Nathan Fillion ujawnił, że trwają zaawansowane prace nad animowanym serialem osadzonym w świecie Firefly. Produkcja rozbuduje historię znaną z serialu z 2002 roku oraz filmu Serenity z 2005 roku. Podczas eventu zaprezentowano pierwszą grafikę koncepcyjną z serialu, prezentującą głównych bohaterów. Materiał z nadchodzącego serialu zobaczycie poniżej.
Firefly – twórcy oryginalnego serialu zapowiedzieli powstanie animowanej kontynuacji
Informacja pojawiła się podczas panelu i nagrania podcastu Once We Were Spacemen, w którym Fillion występuje razem z Alanem Tudykiem. W spotkaniu udział wzięli również inni aktorzy z oryginalnej obsady, w tym Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher oraz Summer Glau. Wszystko wskazuje na to, że powrócą oni do swoich ról, użyczając głosów bohaterom w animowanej produkcji. W projekcie ma również wziąć udział Adam Baldwin, który w oryginale wcielał się w Jayne’a Cobba.
Nowy serial powstaje w ramach studia Collision33 należącego do Nathana Filliona. Produkcja rozwijana jest we współpracy z 20th Television Animation, należącego do Disneya, które posiada prawa do marki. Za prowadzenie projektu jako showrunnerzy odpowiadają Marc Guggenheim i Tara Butters. Scenariusz pierwszego odcinka został już ukończony. W projekt nie jest zaangażowany twórca oryginalnego serialu, Joss Whedon.
Akcja animowanej serii ma rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z serialu telewizyjnego Firefly a filmem Serenity. Twórcy planują rozbudować uniwersum i dopowiedzieć historię bohaterów, jednocześnie zachowując zgodność z dotychczasowym kanonem.
Przy produkcji koncepcyjnych materiałów wizualnych pomaga studio animacji ShadowMachine, nagrodzone Oscarem i Emmy. Gotowy pakiet projektu ma wkrótce zostać zaprezentowany potencjalnym partnerom i platformom zainteresowanym realizacją serialu.
Oddanie fanów Firefly sprawiło, że ten serial pozostaje ważny nawet po 25 latach. Powrót Firefly jest czymś, czego widzowie naprawdę chcą. Co więcej, to coś, na co zasługują – przekazał Fillion.
Oryginalny serial Firefly powstał dla 20th Century Fox Television i był emitowany tylko przez jeden sezon w 2002 roku. Produkcja zyskała jednak ogromną popularność dzięki sprzedaży DVD, platformom streamingowym oraz filmowej kontynuacji Serenity. Historia opowiadała o załodze statku transportowego Serenity, która w roku 2517 próbuje przetrwać na obrzeżach galaktycznego społeczeństwa.
