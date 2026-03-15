Arcydzieło science fiction wraca po ponad 20 latach. Pokazano pierwszy materiał z nowej serii

Fani kultowego science fiction mają ogromne powody do radości. Podczas wydarzenia Awesome Con w Waszyngtonie Nathan Fillion ujawnił, że trwają zaawansowane prace nad animowanym serialem osadzonym w świecie Firefly. Produkcja rozbuduje historię znaną z serialu z 2002 roku oraz filmu Serenity z 2005 roku. Podczas eventu zaprezentowano pierwszą grafikę koncepcyjną z serialu, prezentującą głównych bohaterów. Materiał z nadchodzącego serialu zobaczycie poniżej.

Firefly – twórcy oryginalnego serialu zapowiedzieli powstanie animowanej kontynuacji

Informacja pojawiła się podczas panelu i nagrania podcastu Once We Were Spacemen, w którym Fillion występuje razem z Alanem Tudykiem. W spotkaniu udział wzięli również inni aktorzy z oryginalnej obsady, w tym Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher oraz Summer Glau. Wszystko wskazuje na to, że powrócą oni do swoich ról, użyczając głosów bohaterom w animowanej produkcji. W projekcie ma również wziąć udział Adam Baldwin, który w oryginale wcielał się w Jayne’a Cobba.