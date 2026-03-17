Wielki hit science fiction od Disneya otrzyma kolejny sezon. Historia zmierza do swojego finału?

Disney+ potwierdziło zamówienie na kolejny sezon swojego serialu, którego drugi sezon jeszcze się nie zakończył.

Disney podjął decyzję, która nie powinna zaskoczyć fanów serialu Paradise. Jeszcze przed końcem drugiego sezonu firma zamówiła już trzeci, prawdopodobnie finałowy sezon. Zakończenie nadchodzącej serii zaplanowano na 30 marca, ale już teraz wiadomo, że historia będzie kontynuowana w jeszcze co najmniej jednym sezonie. Paradise – Disney zamówił trzeci sezon uwielbianego serialu science fiction Drugi sezon zadebiutował 23 lutego i szybko przyciągnął widzów przed ekranami. Według danych platformy produkcja zgromadziła już ponad 30 milionów godzin oglądania. Co więcej, premiera nowych odcinków wyraźnie zwiększyła zainteresowanie pierwszym sezonem, który odnotował dodatkowe 25 milionów godzin odtworzeń.

Za stworzenie serialu odpowiada Dan Fogelman, który pełni również funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Chociaż nigdzie nie pada deklaracja, że trzeci sezon Paradise będzie ostatnim, to Fogelman wielokrotnie zaznaczał, że rozpisał tę historię wyłącznie na trzy sezony. Możliwe jednak, że podczas prac nad kolejnymi odcinkami plany te zostaną zmienione i ostatecznie Paradise otrzyma jeszcze kolejne serie. Główną gwiazdą serialu jest Sterling K. Brown, a towarzyszą mu Julianne Nicholson, Sarah Shahi oraz Krys Marshall. W produkcji pojawiają się również znane nazwiska w rolach gościnnych, w tym James Marsden i Shailene Woodley.

Fabuła drugiego sezonu rozwija wydarzenia po dramatycznych momentach z pierwszej odsłony. Główny bohater, Xavier, wyrusza poza tytułowe Paradise w poszukiwaniu Teri i odkrywa, jak wyglądało życie ludzi w ciągu trzech lat od tajemniczego Dnia. Tymczasem w zamkniętej społeczności narastają napięcia, a kolejne sekrety związane z powstaniem miasta zaczynają wychodzić na jaw. Paradise od początku zbiera bardzo dobre recenzje i cieszy się dużym uznaniem widzów. Pierwszy sezon zdobył cztery nominacje do nagród Emmy, w tym w kategorii najlepszego serialu dramatycznego. Doceniono również występy aktorskie, a Sterling K. Brown został wyróżniony m.in. nagrodą NAACP Image Award oraz nominacją do Złotego Globu. Paradise – recenzja drugiego sezonu serialu science fiction. Można odetchnąć z ulgą Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.