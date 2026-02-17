Metal Gear Solid Delta: Snake Eater z dodatkami w niższej cenie

Ten otrzymał nazwę Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. I, co oczywiste, nie pracował przy nim Hideo Kojima.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater w edycji Deluxe w niższej cenie

Generalnie jednak Metal Gear Solid Delta zebrało pozytywne recenzje. Tym bardziej warto rzucić okiem na ofertę Amazona, gdzie wydanie Deluxe Edition zgarniemy ponad 50 zł taniej. Zamiast 309,49 zł zapłacimy więc 252,56 zł. Za tę cenę otrzymamy zaś nie tylko Metal Gear Solid Delta: Snake Eater w edycji Day One, ale również ekskluzywny Steelbook, dodatkowe treści do pobrania, metalowy i emaliowany brelok, naszywkę FOX Unit do prasowania oraz karty z dziełami sztuki w pudełku muszlowym.