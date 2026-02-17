Blades of Fire Day One Edition w promocji. Wydania na PS5 i Xbox Series X od 99,99 zł w Media Expert

W sklepie internetowym Media Expert pojawiła się promocja na Blades of Fire w wersji Day One Edition. Gra akcji studia MercurySteam, osadzona w mrocznym świecie fantasy i oparta na systemie własnoręcznego wykuwania broni, dostępna jest w niższych cenach na konsole nowej generacji.
Blades of Fire – oferta w Media Expert
W ramach aktualnej promocji taniej kupicie pudełkowe wydanie Day One Edition, które trafiło do sprzedaży na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Najtańszy wariant dotyczy wersji na konsolę Microsoftu, natomiast edycja na PS5 jest nieco droższa, ale wciąż wyraźnie poniżej standardowej ceny premierowej.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!