Blades of Fire Day One Edition w promocji. Wydania na PS5 i Xbox Series X od 99,99 zł w Media Expert

W sklepie internetowym Media Expert pojawiła się promocja na Blades of Fire w wersji Day One Edition. Gra akcji studia MercurySteam, osadzona w mrocznym świecie fantasy i oparta na systemie własnoręcznego wykuwania broni, dostępna jest w niższych cenach na konsole nowej generacji.

Blades of Fire – oferta w Media Expert

W ramach aktualnej promocji taniej kupicie pudełkowe wydanie Day One Edition, które trafiło do sprzedaży na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Najtańszy wariant dotyczy wersji na konsolę Microsoftu, natomiast edycja na PS5 jest nieco droższa, ale wciąż wyraźnie poniżej standardowej ceny premierowej.