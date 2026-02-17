Zaloguj się lub Zarejestruj

Blades of Fire Day One Edition w promocji. Wydania na PS5 i Xbox Series X od 99,99 zł w Media Expert

Mikołaj Berlik
2026/02/17 19:00
Mroczne fantasy od MercurySteam dostępne taniej.

W sklepie internetowym Media Expert pojawiła się promocja na Blades of Fire w wersji Day One Edition. Gra akcji studia MercurySteam, osadzona w mrocznym świecie fantasy i oparta na systemie własnoręcznego wykuwania broni, dostępna jest w niższych cenach na konsole nowej generacji.

Blades of Fire
Blades of Fire

Blades of Fire – oferta w Media Expert

W ramach aktualnej promocji taniej kupicie pudełkowe wydanie Day One Edition, które trafiło do sprzedaży na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Najtańszy wariant dotyczy wersji na konsolę Microsoftu, natomiast edycja na PS5 jest nieco droższa, ale wciąż wyraźnie poniżej standardowej ceny premierowej.

Blades of Fire to mroczna przygoda fantasy oparta na jednej, bezkompromisowej idei:

Stal jest przeznaczeniem.

Jesteś Aranem de Lira, ostatnim wojownikiem zdolnym do wykuwania prawdziwej stali w świecie, w którym metal zamienia się w kamień. Twoja podróż nie polega na zbieraniu broni, ale na wykuwaniu jej poprzez determinację, poświęcenie i konsekwencje oraz przetrwanie wystarczająco długo, aby opanować jej ciężar.

Dostawa kurierem lub do Paczkomatów InPost jest darmowa. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Mikołaj Berlik
