To najlepszy serial komediowy ubiegłego roku. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, właśnie dostałeś kolejny powód, by go nadrobić

Jakub Piwoński
2026/01/12 16:10
Studio okazało się ogromnym hitem dla platformy Apple. Seth Rogen podczas ceremonii wręczenia Złotych Globów ujawnił kulisy pracy nad drugim sezonem.

Złote Globy to nie tylko filmowe święto, ale też moment, w którym twórcy chętnie zdradzają kulisy nadchodzących projektów. Tegoroczna ceremonia nie była wyjątkiem. Jednym z największych zwycięzców okazał się serial Studio, nagrodzony statuetką dla najlepszego serialu komediowego. Dodatkowo Seth Rogen odebrał wyróżnienie aktorskie, a przy okazji uchylił rąbka tajemnicy na temat drugiego sezonu hitu Apple TV+.

Studio
Studio

Studio będzie w drugim sezonie równie bezkompromisowe

Rogen, który jest nie tylko gwiazdą produkcji, ale też jej współtwórcą i reżyserem, przyznał, że kontynuacja ponownie będzie czerpać z wydarzeń znanych z prawdziwego życia branży filmowej. Co więcej, gala Złotych Globów sama w sobie już wcześniej stała się inspiracją – jeden z odcinków pierwszego sezonu rozgrywał się właśnie w tym otoczeniu.

Aktor zdradził również, że podczas ceremonii wiele osób z branży zgłaszało się do niego z chęcią występu gościnnego w serialu, co tylko utwierdziło go w przekonaniu, że to idealne miejsce do kompletowania obsady kolejnych epizodów. Zapytany natomiast, czy drugi sezon może odnieść się do głośnych napięć i bojkotu filmowców z Izraela, Rogen odpowiedział krótko, ale wymownie:

Może… Kiedy tak to przedstawiasz, brzmi to zabawnie.

Zdjęcia do nowego sezonu mają ruszyć już w najbliższych dniach. Przypomnijmy, że Studio dostępne jest na platformie Apple. Opowiada o Mattcie Remicku, szefie dużego studia filmowego, który wraz ze swoim zespołem próbuje pogodzić korporacyjne realia z artystycznymi ambicjami, walcząc o sens istnienia kina w bezwzględnym świecie show-biznesu.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




