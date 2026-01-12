To najlepszy serial komediowy ubiegłego roku. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, właśnie dostałeś kolejny powód, by go nadrobić

Złote Globy to nie tylko filmowe święto, ale też moment, w którym twórcy chętnie zdradzają kulisy nadchodzących projektów. Tegoroczna ceremonia nie była wyjątkiem. Jednym z największych zwycięzców okazał się serial Studio, nagrodzony statuetką dla najlepszego serialu komediowego. Dodatkowo Seth Rogen odebrał wyróżnienie aktorskie, a przy okazji uchylił rąbka tajemnicy na temat drugiego sezonu hitu Apple TV+.

Studio będzie w drugim sezonie równie bezkompromisowe

Rogen, który jest nie tylko gwiazdą produkcji, ale też jej współtwórcą i reżyserem, przyznał, że kontynuacja ponownie będzie czerpać z wydarzeń znanych z prawdziwego życia branży filmowej. Co więcej, gala Złotych Globów sama w sobie już wcześniej stała się inspiracją – jeden z odcinków pierwszego sezonu rozgrywał się właśnie w tym otoczeniu.