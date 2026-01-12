Złote Globy 2026 rozdane. Triumfy faworytów, bolesne porażki i kilka głośnych niespodzianek

W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się ceremonia rozdania 83. Złotych Globów – jednych z najważniejszych nagród w świecie kina i telewizji, przyznawanych przez hollywoodzkich dziennikarzy. Tegoroczna gala przyniosła zarówno przewidywalne rozstrzygnięcia, jak i kilka wyraźnych niespodzianek. Wśród filmów największymi zwycięzcami okazały się Jedna bitwa po drugiej oraz Hamnet, natomiast w kategoriach serialowych najwięcej statuetek trafiło do Dojrzewania i The Pitt.

Złote Globy 2026: Hamnet i Jedna bitwa po drugiej z najważniejszymi nagrodami

Jedna bitwa po drugiej wchodziła w galę jako wyraźny faworyt z dziewięcioma nominacjami i zakończyła wieczór z czterema nagrodami, w tym za najlepszą komedię lub musical i za reżyserię Paula Thomasa Andersona. Statuetka aktorska w tej kategorii nie trafiła do Leonardo DiCaprio, lecz do Timothée Chalameta za rolę w Wielkim Marty. W kategoriach dramatycznych doszło do większych zaskoczeń: najlepszym filmem została Hamnet, a Jessie Buckley została wyróżniona za swoją kreację aktorską.