Złote Globy 2026 rozdane. Triumfy faworytów, bolesne porażki i kilka głośnych niespodzianek

Jakub Piwoński
2026/01/12 09:45
Jedna bitwa po drugiej, Hamnet, Dojrzewanie, The PItt – twórcy tych produkcji wyszli z gali zadowoleni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się ceremonia rozdania 83. Złotych Globów – jednych z najważniejszych nagród w świecie kina i telewizji, przyznawanych przez hollywoodzkich dziennikarzy. Tegoroczna gala przyniosła zarówno przewidywalne rozstrzygnięcia, jak i kilka wyraźnych niespodzianek. Wśród filmów największymi zwycięzcami okazały się Jedna bitwa po drugiej oraz Hamnet, natomiast w kategoriach serialowych najwięcej statuetek trafiło do Dojrzewania i The Pitt.

Jessie Buckley z filmu Hamnet
Jessie Buckley z filmu Hamnet

Złote Globy 2026: Hamnet i Jedna bitwa po drugiej z najważniejszymi nagrodami

Jedna bitwa po drugiej wchodziła w galę jako wyraźny faworyt z dziewięcioma nominacjami i zakończyła wieczór z czterema nagrodami, w tym za najlepszą komedię lub musical i za reżyserię Paula Thomasa Andersona. Statuetka aktorska w tej kategorii nie trafiła do Leonardo DiCaprio, lecz do Timothée Chalameta za rolę w Wielkim Marty. W kategoriach dramatycznych doszło do większych zaskoczeń: najlepszym filmem została Hamnet, a Jessie Buckley została wyróżniona za swoją kreację aktorską.

Spore emocje wzbudziły również inne werdykty aktorskie. Wagner Moura zdobył Złoty Glob dla najlepszego aktora dramatycznego za rolę w Tajnym Agencie, a sam film triumfował także w kategorii produkcji nieanglojęzycznej. Po drugiej stronie znaleźli się przegrani wieczoru – Wartość sentymentalna, Grzesznicy i Frankenstein. Ten ostatni, mimo pięciu nominacji, nie zdobył żadnej nagrody.

W części serialowej absolutną dominację potwierdziło Dojrzewanie, które zdobyło komplet czterech statuetek, w tym za najlepszy serial limitowany. Wśród seriali dramatycznych najlepiej poradził sobie The Pitt, nagrodzony dwukrotnie, a w komediowych Studio. Zaskoczeniem dla wielu była porażka takich faworytów jak Biały Lotos i Rozdzielenie, które tym razem opuściły galę bez żadnych wyróżnień.

Stephen Graham z serialu Dojrzewanie
Stephen Graham z serialu Dojrzewanie

Pełna lista nagrodzonych

Najlepszy dramat
Hamnet

Najlepsza komedia lub musical
Jedna bitwa po drugiej

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym
Wagner Moura – Tajny agent

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym
Jessie Buckley – Hamnet

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu
Timothée Chalamet – Wielki Marty

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu
Rose Byrne – Kopnęłabym cię, gdybym mogła

Najlepszy aktor drugoplanowy w filmie
Stellan Skarsgård – Wartość sentymentalna

Najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie
Teyana Taylor – Jedna bitwa po drugiej

Najlepszy reżyser
Paul Thomas Anderson – Jedna bitwa po drugiej

Najlepszy scenariusz filmowy
Paul Thomas Anderson – Jedna bitwa po drugiej

Najlepsza muzyka
Ludwig Göransson – Grzesznicy

Najlepsza piosenka
Golden – K-popowe łowczynie demonów

Najlepszy film zagraniczny
Tajny agent

Najlepszy film animowany
K-popowe łowczynie demonów

Najlepsze filmowe i box-office’owe osiągnięcie
Grzesznicy

Najlepszy serial dramatyczny
The Pitt

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym
Noah Wyle – The Pitt

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym
Rhea Seehorn – Jedyna

Najlepszy serial komediowy lub musical
Studio

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu
Seth Rogen – Studio

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu
Jean Smart – Hacks

Najlepszy serial limitowany, serial antologia lub film telewizyjny
Dojrzewanie

Najlepszy aktor w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym
Stephen Graham – Dojrzewanie

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym
Michelle Williams – Kwestia seksu i śmierci

Najlepszy aktor drugoplanowy w telewizji
Owen Cooper – Dojrzewanie

Najlepsza aktorka drugoplanowa w telewizji
Erin Doherty – Dojrzewanie

Najlepszy stand-up
Ricky Gervais – Ricky Gervais: Mortality

Najlepszy podcast
Good Hang With Amy Poehler

