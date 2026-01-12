Złote Globy 2026 rozdane. Triumfy faworytów, bolesne porażki i kilka głośnych niespodzianek

Jedna bitwa po drugiej, Hamnet, Dojrzewanie, The PItt – twórcy tych produkcji wyszli z gali zadowoleni.
W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się ceremonia rozdania 83. Złotych Globów – jednych z najważniejszych nagród w świecie kina i telewizji, przyznawanych przez hollywoodzkich dziennikarzy. Tegoroczna gala przyniosła zarówno przewidywalne rozstrzygnięcia, jak i kilka wyraźnych niespodzianek. Wśród filmów największymi zwycięzcami okazały się Jedna bitwa po drugiej oraz Hamnet, natomiast w kategoriach serialowych najwięcej statuetek trafiło do Dojrzewania i The Pitt.
Złote Globy 2026: Hamnet i Jedna bitwa po drugiej z najważniejszymi nagrodami
Jedna bitwa po drugiej wchodziła w galę jako wyraźny faworyt z dziewięcioma nominacjami i zakończyła wieczór z czterema nagrodami, w tym za najlepszą komedię lub musical i za reżyserię Paula Thomasa Andersona. Statuetka aktorska w tej kategorii nie trafiła do Leonardo DiCaprio, lecz do Timothée Chalameta za rolę w Wielkim Marty. W kategoriach dramatycznych doszło do większych zaskoczeń: najlepszym filmem została Hamnet, a Jessie Buckley została wyróżniona za swoją kreację aktorską.
Spore emocje wzbudziły również inne werdykty aktorskie. Wagner Moura zdobył Złoty Glob dla najlepszego aktora dramatycznego za rolę w Tajnym Agencie, a sam film triumfował także w kategorii produkcji nieanglojęzycznej. Po drugiej stronie znaleźli się przegrani wieczoru – Wartość sentymentalna, Grzesznicy i Frankenstein. Ten ostatni, mimo pięciu nominacji, nie zdobył żadnej nagrody.
W części serialowej absolutną dominację potwierdziło Dojrzewanie, które zdobyło komplet czterech statuetek, w tym za najlepszy serial limitowany. Wśród seriali dramatycznych najlepiej poradził sobie The Pitt, nagrodzony dwukrotnie, a w komediowych Studio. Zaskoczeniem dla wielu była porażka takich faworytów jak Biały Lotos i Rozdzielenie, które tym razem opuściły galę bez żadnych wyróżnień.
Pełna lista nagrodzonych
Najlepszy dramat
Hamnet
Najlepsza komedia lub musical
Jedna bitwa po drugiej
Najlepszy aktor w filmie dramatycznym
Wagner Moura – Tajny agent
Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym
Jessie Buckley – Hamnet
Najlepszy aktor w komedii lub musicalu
Timothée Chalamet – Wielki Marty
Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu
Rose Byrne – Kopnęłabym cię, gdybym mogła
Najlepszy aktor drugoplanowy w filmie
Stellan Skarsgård – Wartość sentymentalna
Najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie
Teyana Taylor – Jedna bitwa po drugiej
Najlepszy reżyser
Paul Thomas Anderson – Jedna bitwa po drugiej
Najlepszy scenariusz filmowy
Paul Thomas Anderson – Jedna bitwa po drugiej
Najlepsza muzyka
Ludwig Göransson – Grzesznicy
Najlepsza piosenka
Golden – K-popowe łowczynie demonów
Najlepszy film zagraniczny
Tajny agent
Najlepszy film animowany
K-popowe łowczynie demonów
Najlepsze filmowe i box-office’owe osiągnięcie
Grzesznicy
Najlepszy serial dramatyczny
The Pitt
Najlepszy aktor w serialu dramatycznym
Noah Wyle – The Pitt
Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym
Rhea Seehorn – Jedyna
Najlepszy serial komediowy lub musical
Studio
Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu
Seth Rogen – Studio
Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu
Jean Smart – Hacks
Najlepszy serial limitowany, serial antologia lub film telewizyjny
Dojrzewanie
Najlepszy aktor w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym
Stephen Graham – Dojrzewanie
Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym
Michelle Williams – Kwestia seksu i śmierci
Najlepszy aktor drugoplanowy w telewizji
Owen Cooper – Dojrzewanie
Najlepsza aktorka drugoplanowa w telewizji
Erin Doherty – Dojrzewanie
Najlepszy stand-up
Ricky Gervais – Ricky Gervais: Mortality
