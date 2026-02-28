Potężna ścieżka dźwiękowa do aktorskiego One Piece. The HU zaprezentowali pierwszy utwór do drugiego sezonu serialu

Pray To The Sun jest pierwszym utworem z oficjalnej ścieżki dźwiękowej do drugiego sezonu serialu aktorskiego One Piece.

Laureaci nagrody Emmy, kompozytorzy, autorzy piosenek i producenci Sonya Belousova oraz Giona Ostinelli, udostępnili utwór Pray To The Sun, będący pierwszą zapowiedzią ścieżki dźwiękowej do drugiego sezonu hitowego serialu One Piece od Netflix. Duet, który stworzył muzykę do pierwszego sezonu aktorskiej adaptacji powraca, aby zilustrować dźwiękowo kolejną odsłonę serii. W nagraniu gościnnie wystąpili Declan De Barra oraz mongolski zespół folkmetalowy The HU. Pray To The Sun to potężny, bojowy hymn zapowiadający epickie starcia nadchodzącego sezonu.

Otrzymaliśmy pierwszy utwór do drugiego sezonu One Piece

Drugi sezon serialu przyniesie jeszcze groźniejszych przeciwników i bardziej niebezpieczne wyprawy. Luffy i Załoga Słomkowego Kapelusza wyruszą na legendarne Grand Line, nieprzewidywalny odcinek morza pełen zagrożeń i niezwykłych wysp.