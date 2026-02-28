Potężna ścieżka dźwiękowa do aktorskiego One Piece. The HU zaprezentowali pierwszy utwór do drugiego sezonu serialu

Pray To The Sun jest pierwszym utworem z oficjalnej ścieżki dźwiękowej do drugiego sezonu serialu aktorskiego One Piece.
Laureaci nagrody Emmy, kompozytorzy, autorzy piosenek i producenci Sonya Belousova oraz Giona Ostinelli, udostępnili utwór Pray To The Sun, będący pierwszą zapowiedzią ścieżki dźwiękowej do drugiego sezonu hitowego serialu One Piece od Netflix. Duet, który stworzył muzykę do pierwszego sezonu aktorskiej adaptacji powraca, aby zilustrować dźwiękowo kolejną odsłonę serii. W nagraniu gościnnie wystąpili Declan De Barra oraz mongolski zespół folkmetalowy The HU. Pray To The Sun to potężny, bojowy hymn zapowiadający epickie starcia nadchodzącego sezonu.
Otrzymaliśmy pierwszy utwór do drugiego sezonu One Piece
Pray To The Sun łączy charakterystyczny, surowy śpiew gardłowy The HU i energię nowoczesnego metalu z pierwotnym wokalem Declana De Barry. Utwór stanowi hymn wikingów z Elbaf, wojowników czczących Boga Słońca, stąd powtarzający się refren Pray To The Sun. Kierują się oni nieugiętym kodeksem honorowym: walczyć do końca i zginąć śmiercią wojownika. Belousova i Ostinelli komentują:
Ze śpiewem gardłowym, nyckelharpą, tagelharpą, lirą korbową, morin khuur (mongolskie skrzypce z głową konia), tovshuurem (mongolska gitara), tsuurem (flet końcowy) i harfą szczękową to prawdziwie wybuchowy hymn! Od lat podziwialiśmy The HU i czekaliśmy na właściwy projekt do współpracy. Ich połączenie starożytnej mongolskiej tradycji z nowoczesnym metalem idealnie pasowało do gigantów z Elbaf.
Twórcy podkreślają, że One Piece: Into The Grand Line to najbardziej ambitny muzyczny świat, jaki kiedykolwiek zbudowali. W produkcji wykorzystano 90-osobową orkiestrę, pięć chórów (kobiece, męskie, mieszany, dziecięcy oraz… wikingów), big band, wirtuozów-solistów i wielu zaproszonych artystów. Same nagrania orkiestry i chórów zajęły ponad 140 godzin.
Drugi sezon One Piece zadebiutuje 10 marca 2026 roku, a produkcja została już przedłużona na sezon trzeci. Serial powstaje we współpracy z Shueisha i jest produkowany przez Tomorrow Studios (partner ITV Studios).
