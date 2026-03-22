To najlepsza gra z serii Fallout (dla wielu), a kosztuje teraz mniej niż 5 zł. Steam przecenia kultową grę o 90%

Fallout: New Vegas przez wielu uznawany za najlepszą odsłonę serii. Ten kultowy tytuł tworzony przez Obsidian doczekał się ogromnej przeceny na Steamie. W ramach wiosennej wyprzedaży gra została objęta rabatem aż 90%, dzięki czemu jej cena spadła do zaledwie 4,49 zł. Czas wyruszyć na pustkowia.

Fallout: New Vegas w gigantycznej przecenie na Steam

Promocja dotyczy podstawowej wersji gry i obowiązuje tylko przez ograniczony czas – do 26 marca. To jedna z najniższych cen, w jakich można było kupić ten tytuł, co czyni ofertę szczególnie atrakcyjną zarówno dla nowych graczy, jak i tych, którzy chcą wrócić na pustkowia Mojave. Taka okazja może się już nie powtórzyć.