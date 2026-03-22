To najlepsza gra z serii Fallout (dla wielu), a kosztuje teraz mniej niż 5 zł. Steam przecenia kultową grę o 90%

Jakub Piwoński
2026/03/22 08:30
Fallout: New Vegas tańszy niż kawa.

Fallout: New Vegas przez wielu uznawany za najlepszą odsłonę serii. Ten kultowy tytuł tworzony przez Obsidian doczekał się ogromnej przeceny na Steamie. W ramach wiosennej wyprzedaży gra została objęta rabatem aż 90%, dzięki czemu jej cena spadła do zaledwie 4,49 zł. Czas wyruszyć na pustkowia.

Fallout: New Vegas w gigantycznej przecenie na Steam

Promocja dotyczy podstawowej wersji gry i obowiązuje tylko przez ograniczony czas – do 26 marca. To jedna z najniższych cen, w jakich można było kupić ten tytuł, co czyni ofertę szczególnie atrakcyjną zarówno dla nowych graczy, jak i tych, którzy chcą wrócić na pustkowia Mojave. Taka okazja może się już nie powtórzyć.

Dla osób szukających pełnego doświadczenia przygotowano także Fallout: New Vegas Ultimate Edition, która zawiera wszystkie dodatki DLC, w tym Old World Blues czy Dead Money. Ten zestaw został przeceniony o 75% i kosztuje obecnie 22,49 zł. To dobra opcja dla tych, którzy chcą zobaczyć wszystko, co gra ma do zaoferowania.

Mimo upływu lat Fallout: New Vegas wciąż cieszy się ogromnym uznaniem fanów, głównie dzięki rozbudowanej fabule, swobodzie wyborów i świetnie napisanym dialogom. Gra doczekała się też ogromnej sceny modderskiej, która do dziś rozwija i ulepsza produkcję. Gra jest nieustannie wspierana. Choć od lat pojawiają się plotki o remasterze lub remake’u, na razie nic z nich nie wynika. Jeśli więc ktoś jeszcze nie miał okazji zagrać w tę kultową produkcję – trudno o lepszy moment, by nadrobić zaległości. Warto dodać, że w drugim sezonie serialu Fallout znalazły się odniesienia do New Vegas – przeczytajcie o występie w serialu, który zaskoczył fanów.

Źródło:https://gamerant.com/fallout-new-vegas-steam-sale-deal-lowest-price/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




