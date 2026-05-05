Twórcy GTA: The Trilogy – The Definitive Edition zapowiedzieli nową grę. Już wiadomo dlaczego remastery GTA wyszły tak słabo?

Rozgrywka może sprawić sporo frajdy, ale już po zwiastunie widać, że deweloperzy będą musieli popracować nad optymalizacją przed premierą swojej gry.
Studio Grove Street Games zaprezentowało swoją nową produkcję zatytułowaną Beastlink. To sieciowa gra akcji z widokiem z perspektywy trzeciej osoby, w której gracze staną zarówno po stronie ludzi, jak i gigantycznych bestii, siejąc spustoszenie w rozległych, w pełni zniszczalnych miastach.
Beastlink – twórcy Grove Street Games zapowiedzieli nową grę z imponującą destrukcją otoczenia
Produkcja stawia na widowiskową destrukcję dzięki autorskiemu systemowi SuperDestruction, który odpowiada za fizykę rozpadających się budynków i elementów otoczenia. Twórcy podkreślają, że w miastach znajdzie się nawet 250 tysięcy obiektów podatnych na zniszczenie, co pozwoli graczom burzyć całe dzielnice i zmieniać panoramę metropolii w czasie rzeczywistym.
Rozgrywka polega na walce w zniszczonych wojną miastach, zbieraniu specjalnego serum oraz wykorzystywaniu go do połączenia się z uśpionymi kaiju. Po osiągnięciu tego celu gracze przejmują kontrolę nad ogromnymi bestiami i przechodzą od taktycznego przetrwania do bezpośredniego siać chaosu na niespotykaną skalę. Każda z dostępnych istot będzie wyróżniać się unikalnymi zdolnościami oraz stylem walki.
W dniu premiery w ramach wczesnego dostępu gracze otrzymają cztery kaiju, w tym Horned Lizard, Bull Shark, Vampire Bat oraz Mandrill. W trakcie zabawy wykorzystamy również pojazdy takie jak samochody, śmigłowce, czołgi czy samoloty, które pozwolą jeszcze skuteczniej niszczyć otoczenie i walczyć z przeciwnikami. Gra zaoferuje różne tryby rozgrywki zarówno dla samotnych graczy, jak i dla tych nastawionych na współpracę lub rywalizację.
Poniżej zobaczycie pierwszy zwiastun Beastlink, który prezentuje fragmenty rozgrywki. Trzeba przyznać, że destrukcja otoczenia robi wrażenie, chociaż sama jakość oprawy graficznej nie przystoi współczesnym standardom. Dodatkowo produkcja Grove Street Games może cierpieć na te same problemy, co poprzedni tytuł dewelopera, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, czyli problemy z optymalizacją. Już na zwiastunie możemy zobaczyć, że w najgorętszych momentach gra traci na płynności.
Twórcy zapowiedzieli również testy beta, które pozwolą społeczności wpłynąć na ostateczny kształt gry:
Nasz zespół ma długą historię tworzenia świetnych gier i mierzenia się z trudnymi wyzwaniami technologicznymi, ale u podstaw Beastlink leży jeden cel, stworzenie ostatecznego doświadczenia z kaiju. Społeczność jest kluczową częścią tego procesu, a testy beta dają graczom szansę wejść do gry wcześniej i pomóc nam określić, czym powinna być nowoczesna produkcja o gigantycznych potworach.
GramTV przedstawia:
Zamknięte testy beta rozpoczną się już 8 maja, a obecnie na Steam trwają zapisy do playtestów. Twórcy planują rozwijać tytuł we wczesnym dostępie aż do lata 2027 roku, kiedy zadebiutuje pełna wersja. Obecnie nie wiadomo, kiedy Beastlink pojawi się we wczesnym dostępie. Warto dodać, że do uruchomienia gry wymagane będzie konto Epic Games, co sugeruje wykorzystanie Unreal Engine 5.
Świat się nie skończył. On ewoluował. Ludzkość przetrwała w zniszczonych twierdzach, kolosalne stworzenia rządzą ruinami, a przetrwanie zależy od technologii, która położyła kres wszystkiemu.
BeastLink to zupełnie nowe doświadczenie, w którym ludzie, pojazdy i kolosalne Bestie zderzają się w całkowicie zniszczalnych miastach na niespotykaną dotąd skalę. Przedzieraj się przez ogarnięte wojną miasta, gromadź upragnione serum i używaj go, aby łączyć się z potężnymi Bestiami, z których każda ma unikalne zdolności i styl walki. Graj jako człowiek i bestia w wielu trybach gry, solo lub z innymi graczami. Używaj pojazdów, takich jak samochody, helikoptery, czołgi i samoloty, aby siać chaos, niszcząc wszystko dookoła. Im silniejsze staje się Twoje Połączenie, tym większą masz moc… i tym bardziej grozi Ci ono, że Cię pochłonie – czytamy w oficjalnym opisie gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!