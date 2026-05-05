Twórcy GTA: The Trilogy – The Definitive Edition zapowiedzieli nową grę. Już wiadomo dlaczego remastery GTA wyszły tak słabo?

Rozgrywka może sprawić sporo frajdy, ale już po zwiastunie widać, że deweloperzy będą musieli popracować nad optymalizacją przed premierą swojej gry.

Produkcja stawia na widowiskową destrukcję dzięki autorskiemu systemowi SuperDestruction, który odpowiada za fizykę rozpadających się budynków i elementów otoczenia. Twórcy podkreślają, że w miastach znajdzie się nawet 250 tysięcy obiektów podatnych na zniszczenie, co pozwoli graczom burzyć całe dzielnice i zmieniać panoramę metropolii w czasie rzeczywistym.

Studio Grove Street Games zaprezentowało swoją nową produkcję zatytułowaną Beastlink. To sieciowa gra akcji z widokiem z perspektywy trzeciej osoby, w której gracze staną zarówno po stronie ludzi, jak i gigantycznych bestii, siejąc spustoszenie w rozległych, w pełni zniszczalnych miastach.

Rozgrywka polega na walce w zniszczonych wojną miastach, zbieraniu specjalnego serum oraz wykorzystywaniu go do połączenia się z uśpionymi kaiju. Po osiągnięciu tego celu gracze przejmują kontrolę nad ogromnymi bestiami i przechodzą od taktycznego przetrwania do bezpośredniego siać chaosu na niespotykaną skalę. Każda z dostępnych istot będzie wyróżniać się unikalnymi zdolnościami oraz stylem walki.

W dniu premiery w ramach wczesnego dostępu gracze otrzymają cztery kaiju, w tym Horned Lizard, Bull Shark, Vampire Bat oraz Mandrill. W trakcie zabawy wykorzystamy również pojazdy takie jak samochody, śmigłowce, czołgi czy samoloty, które pozwolą jeszcze skuteczniej niszczyć otoczenie i walczyć z przeciwnikami. Gra zaoferuje różne tryby rozgrywki zarówno dla samotnych graczy, jak i dla tych nastawionych na współpracę lub rywalizację.

Poniżej zobaczycie pierwszy zwiastun Beastlink, który prezentuje fragmenty rozgrywki. Trzeba przyznać, że destrukcja otoczenia robi wrażenie, chociaż sama jakość oprawy graficznej nie przystoi współczesnym standardom. Dodatkowo produkcja Grove Street Games może cierpieć na te same problemy, co poprzedni tytuł dewelopera, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, czyli problemy z optymalizacją. Już na zwiastunie możemy zobaczyć, że w najgorętszych momentach gra traci na płynności.

Twórcy zapowiedzieli również testy beta, które pozwolą społeczności wpłynąć na ostateczny kształt gry: