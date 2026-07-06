Twórcy Halo: Campaign Evolved odpowiadają na pytania graczy. Poznaliśmy kolejne nowości

Halo: Campaign Evolved zaoferuje nowe funkcje kampanii
Do premiery Halo: Campaign Evolved pozostało jeszcze kilka tygodni, jednak Halo Studios regularnie dzieli się coraz to ciekawszymi informacjami na temat odświeżonej kampanii. Największą nowością będzie tryb Machinima. Pozwoli on uruchomić swobodną kamerę, schować broń oraz sterować Spartaninem nawet podczas korzystania z kamery. Funkcja będzie dostępna od początku gry i nie będzie wymagała odblokowania poprzez odnalezienie specjalnych Skulli. W połączeniu z wyłączeniem interfejsu oraz odpowiednimi modyfikatorami gracze będą mogli tworzyć własne sceny przypominające klasyczne filmy tworzone przez społeczność.
Deweloperzy potwierdzili również powrót rozwiązania znanego z Halo Infinite, które umożliwi upuszczanie broni, aby mógł ją podnieść inny gracz. Studio odniosło się także do krytycznych komentarzy dotyczących ostatnich materiałów z rozgrywki. Jak wyjaśniono, prezentowane nagrania pochodziły z wcześniejszej wersji gry, a w ostatnich tygodniach zespół skupił się między innymi na dopracowaniu zachowania sztucznej inteligencji przeciwników.
GramTV przedstawia:
Halo Studios ujawniło także szczegóły dotyczące wyzwania LASO. Choć w grze znajdą się 42 Skulle, tryb nie będzie aktywował ich wszystkich jednocześnie. Zamiast tego wykorzysta specjalnie dobrany zestaw modyfikatorów, który ma zachować wysoki poziom trudności bez nadmiernego chaosu. Więcej informacji na ten temat ma pojawić się podczas transmisji poprzedzającej premierę.
Halo: Campaign Evolved zadebiutuje 28 lipca na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Nabywcy edycji Premium rozpoczną zabawę pięć dni wcześniej i otrzymają pakiet Alpha Halo Armory Pack z dodatkowymi elementami wyposażenia dla Master Chiefa.
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