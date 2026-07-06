Twórcy Halo: Campaign Evolved odpowiadają na pytania graczy. Poznaliśmy kolejne nowości

Halo Studios ujawniło kolejne szczegóły dotyczące Halo: Campaign Evolved. Wśród nowości znalazł się tryb Machinima oraz usprawnienia rozgrywki. Najnowsza sesja pytań i odpowiedzi przyniosła potwierdzenie kilku funkcji, o które od dawna pytali fani serii.

Halo: Campaign Evolved zaoferuje nowe funkcje kampanii

Do premiery Halo: Campaign Evolved pozostało jeszcze kilka tygodni, jednak Halo Studios regularnie dzieli się coraz to ciekawszymi informacjami na temat odświeżonej kampanii. Największą nowością będzie tryb Machinima. Pozwoli on uruchomić swobodną kamerę, schować broń oraz sterować Spartaninem nawet podczas korzystania z kamery. Funkcja będzie dostępna od początku gry i nie będzie wymagała odblokowania poprzez odnalezienie specjalnych Skulli. W połączeniu z wyłączeniem interfejsu oraz odpowiednimi modyfikatorami gracze będą mogli tworzyć własne sceny przypominające klasyczne filmy tworzone przez społeczność.