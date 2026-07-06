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44 lata po premierze kultowe science fiction doczekało się oficjalnego zestawu LEGO. Fani mają na co czekać

Jakub Piwoński
2026/07/06 13:30
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1226 elementów nostalgii.

Kultowy E.T. po ponad czterech dekadach od premiery filmu Stevena Spielberga wreszcie otrzyma własny, oficjalny zestaw LEGO. Producent zaprezentował właśnie model, który wiernie odtwarza jednego z najsłynniejszych kosmitów w historii kina i już teraz zapowiada się na jedną z najciekawszych premier dla kolekcjonerów w tym roku.

E.T.
E.T.

E.T. powraca w imponującej odsłonie

Nowy zestaw powstał w ramach serii LEGO Ideas i składa się z 1226 elementów. Model przedstawia E.T. w dużej skali, oferując wyjątkowo szerokie możliwości ustawiania figurki. Ruchoma głowa obraca się o 360 stopni, poruszają się również ramiona, nadgarstki oraz palce, a otwierany pyszczek pozwala odtworzyć najbardziej charakterystyczne sceny z filmu.

Projektanci nie zapomnieli także o kultowych detalach. W zestawie znalazła się doniczka ze słonecznikami nawiązująca do jednej z najbardziej pamiętnych scen, a E.T. może unieść świecący palec, odtwarzając słynny gest towarzyszący słowom „E.T. dzwonić do domu”. Co więcej, wewnątrz modelu umieszczono podświetlany element sprawiający, że serce kosmity rozbłyska charakterystycznym czerwonym światłem – dokładnie jak w filmie.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, zestaw nie narodził się w studiu LEGO. Jego historia rozpoczęła się od projektu przygotowanego przez fana w ramach programu LEGO Ideas, gdzie społeczność głosuje na własne pomysły. Po zdobyciu wymaganej liczby głosów koncepcja została zaakceptowana i dopracowana przez projektantów firmy, zachowując przy tym większość oryginalnych założeń.

Zestaw trafi do sprzedaży 1 sierpnia i został wyceniony na 139,99 dolarów. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z najbardziej pożądanych premier LEGO tego lata, zwłaszcza dla miłośników klasyki science fiction i filmu, który od ponad 40 lat pozostaje jednym z najważniejszych dzieł w dorobku Stevena Spielberga.

Lego
Lego
Lego
Lego
Lego
Lego
Lego
Lego

Źródło:https://gamerant.com/lego-et-set/

Tagi:

Popkultura
film
premiera
LEGO
science fiction
Steven Spielberg
E.T.
klocki
kultowy film
film familijny
zestaw LEGO
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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