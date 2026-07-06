44 lata po premierze kultowe science fiction doczekało się oficjalnego zestawu LEGO. Fani mają na co czekać

1226 elementów nostalgii.

Kultowy E.T. po ponad czterech dekadach od premiery filmu Stevena Spielberga wreszcie otrzyma własny, oficjalny zestaw LEGO. Producent zaprezentował właśnie model, który wiernie odtwarza jednego z najsłynniejszych kosmitów w historii kina i już teraz zapowiada się na jedną z najciekawszych premier dla kolekcjonerów w tym roku. E.T. powraca w imponującej odsłonie Nowy zestaw powstał w ramach serii LEGO Ideas i składa się z 1226 elementów. Model przedstawia E.T. w dużej skali, oferując wyjątkowo szerokie możliwości ustawiania figurki. Ruchoma głowa obraca się o 360 stopni, poruszają się również ramiona, nadgarstki oraz palce, a otwierany pyszczek pozwala odtworzyć najbardziej charakterystyczne sceny z filmu.

Projektanci nie zapomnieli także o kultowych detalach. W zestawie znalazła się doniczka ze słonecznikami nawiązująca do jednej z najbardziej pamiętnych scen, a E.T. może unieść świecący palec, odtwarzając słynny gest towarzyszący słowom „E.T. dzwonić do domu”. Co więcej, wewnątrz modelu umieszczono podświetlany element sprawiający, że serce kosmity rozbłyska charakterystycznym czerwonym światłem – dokładnie jak w filmie.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, zestaw nie narodził się w studiu LEGO. Jego historia rozpoczęła się od projektu przygotowanego przez fana w ramach programu LEGO Ideas, gdzie społeczność głosuje na własne pomysły. Po zdobyciu wymaganej liczby głosów koncepcja została zaakceptowana i dopracowana przez projektantów firmy, zachowując przy tym większość oryginalnych założeń. Zestaw trafi do sprzedaży 1 sierpnia i został wyceniony na 139,99 dolarów. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z najbardziej pożądanych premier LEGO tego lata, zwłaszcza dla miłośników klasyki science fiction i filmu, który od ponad 40 lat pozostaje jednym z najważniejszych dzieł w dorobku Stevena Spielberga.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









