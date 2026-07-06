The Division 2 rozpoczyna współpracę z Dead by Daylight. Aktualizacja zmienia zasady PvE Dark Zone

The Division 2 nawiązauje współpracę z Dead by Daylight. Aktualizacja jest już dostępna.

Ubisoft udostępnił nową aktualizację do The Division 2, której główną atrakcją jest wydarzenie przygotowane we współpracy z Dead by Daylight. Oprócz crossovera, twórcy wprowadzili również istotne zmiany w trybie PvE Dark Zone, eliminując możliwość przejmowania łupów pozostawionych przez innych graczy.

The Division 2 i Dead by Daylight łączą siły

Wydarzenie inspirowane Dead by Daylight potrwa do 14 lipca. W jego ramach gracze mogą zdobywać nagrody poprzez specjalną przepustkę wydarzenia, obejmującą zarówno darmową, jak i płatną ścieżkę postępów. Do odblokowania przygotowano liczne elementy kosmetyczne nawiązujące do popularnego horroru. Równocześnie uruchomiono tygodniowy globalny modyfikator rozgrywki. W jego ramach przeciwnicy dysponują większą siłą oraz zwiększoną regeneracją zdrowia, jednak gracze otrzymują wyższe obrażenia zadawane wrogom. Udział w wydarzeniu pozwala zdobywać dodatkowe nagrody oraz szybciej rozwijać przepustkę wydarzenia.