The Division 2 rozpoczyna współpracę z Dead by Daylight. Aktualizacja zmienia zasady PvE Dark Zone

The Division 2 nawiązauje współpracę z Dead by Daylight. Aktualizacja jest już dostępna.
Ubisoft udostępnił nową aktualizację do The Division 2, której główną atrakcją jest wydarzenie przygotowane we współpracy z Dead by Daylight. Oprócz crossovera, twórcy wprowadzili również istotne zmiany w trybie PvE Dark Zone, eliminując możliwość przejmowania łupów pozostawionych przez innych graczy.
The Division 2 i Dead by Daylight łączą siły
Wydarzenie inspirowane Dead by Daylight potrwa do 14 lipca. W jego ramach gracze mogą zdobywać nagrody poprzez specjalną przepustkę wydarzenia, obejmującą zarówno darmową, jak i płatną ścieżkę postępów. Do odblokowania przygotowano liczne elementy kosmetyczne nawiązujące do popularnego horroru. Równocześnie uruchomiono tygodniowy globalny modyfikator rozgrywki. W jego ramach przeciwnicy dysponują większą siłą oraz zwiększoną regeneracją zdrowia, jednak gracze otrzymują wyższe obrażenia zadawane wrogom. Udział w wydarzeniu pozwala zdobywać dodatkowe nagrody oraz szybciej rozwijać przepustkę wydarzenia.
Na przestrzeni najbliższych tygodni w grze pojawią się również kolejne ograniczone czasowo wydarzenia, oferujące zwiększone zyski z doświadczenia Shepherd XP, SHD Watch XP, a także wyższe nagrody w postaci waluty i punktów doświadczenia zdobywanych w Dark Zone. Aktualizacja przyniosła także ważne zmiany dla PvE Toxic Dark Zone, wprowadzonego na początku obecnego sezonu. Najistotniejszą nowością jest całkowite wyłączenie możliwości podnoszenia przez innych graczy łupów pozostawionych po śmierci uczestnika rozgrywki. Oznacza to koniec kradzieży przedmiotów w tej wersji Dark Zone.
GramTV przedstawia:
Deweloperzy zmodyfikowali również zachowanie przeciwników typu Hunter, którzy od teraz niszczą rozstawione przez graczy urządzenia zamiast przejmować nad nimi kontrolę. Aktualizacja obejmuje także poprawki mechaniki toksyczności oraz zmiany w efektach wizualnych związanych z funkcjonowaniem stref skażenia. Nowa aktualizacja łączy więc wydarzenie crossoverowe z szeregiem zmian w rozgrywce, które mają poprawić komfort zabawy i zachęcić graczy do aktywności zarówno podczas limitowanego eventu, jak i w PvE Dark Zone. Zobaczcie zwiastun wydarzenia:
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