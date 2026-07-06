Dwie wersje Counter-Strike obok siebie. CS2 i CS zaskakują wynikami

Counter-Strike 2 pozostaje jednym z najpopularniejszych tytułów na Steamie, jednak Counter-Strike: Global Offensive po ponownym wydzieleniu jako samodzielna wersja notuje wyraźny wzrost liczby graczy.
Counter-Strike: Global Offensive – niespodziewany wzrost aktywności
Dane z SteamDB pokazują, że Counter-Strike: Global Offensive osiągnęło niedawno nowy szczyt aktywności po ponownym udostępnieniu jako osobna wersja. Maksymalna liczba jednoczesnych graczy sięgnęła około 68 tysięcy, co stanowi najwyższy wynik od czasu reaktywacji tej wersji. Co istotne, gra nie jest już standardowo dostępna w wyszukiwarce Steam, co dodatkowo podkreśla nietypowy charakter tego wzrostu.
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