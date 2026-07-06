Dwie wersje Counter-Strike obok siebie. CS2 i CS zaskakują wynikami

Dla porównania Counter-Strike 2 utrzymuje się na znacznie wyższym poziomie, przekraczającym milion jednoczesnych graczy. Mimo to klasyczne Global Offensive zaczyna stopniowo budować własną niszę w ramach ekosystemu Valve, osiągając wyniki porównywalne z innymi produkcjami firmy, takimi jak Deadlock. Sentyment lub po prostu przyzwyczajenie wielu graczy sprawia, że nawet starsza wersja gry może utrzymywać stabilne zainteresowanie społeczności.

Nie jest to oczywiście pierwszy przypadek – wcześniej również widzieliśmy wiele sytuacji, gdzie różne odsłony tej samej marki współistnieją równolegle. Dodatkowo przypomnijmy, że oprócz CS2 i CS nadal aktywne pozostają także starsze wersje serii, takie jak Counter-Strike: Source czy oryginalny Counter-Strike.