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Dwie wersje Counter-Strike obok siebie. CS2 i CS zaskakują wynikami

Mikołaj Berlik
2026/07/06 12:40
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Starsza wersja gry notuje zaskakujący wzrost aktywności na Steamie.

Counter-Strike 2 pozostaje jednym z najpopularniejszych tytułów na Steamie, jednak Counter-Strike: Global Offensive po ponownym wydzieleniu jako samodzielna wersja notuje wyraźny wzrost liczby graczy.

Counter-Strike: Global Offensive
Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive – niespodziewany wzrost aktywności

Dane z SteamDB pokazują, że Counter-Strike: Global Offensive osiągnęło niedawno nowy szczyt aktywności po ponownym udostępnieniu jako osobna wersja. Maksymalna liczba jednoczesnych graczy sięgnęła około 68 tysięcy, co stanowi najwyższy wynik od czasu reaktywacji tej wersji. Co istotne, gra nie jest już standardowo dostępna w wyszukiwarce Steam, co dodatkowo podkreśla nietypowy charakter tego wzrostu.

GramTV przedstawia:

Dla porównania Counter-Strike 2 utrzymuje się na znacznie wyższym poziomie, przekraczającym milion jednoczesnych graczy. Mimo to klasyczne Global Offensive zaczyna stopniowo budować własną niszę w ramach ekosystemu Valve, osiągając wyniki porównywalne z innymi produkcjami firmy, takimi jak Deadlock. Sentyment lub po prostu przyzwyczajenie wielu graczy sprawia, że nawet starsza wersja gry może utrzymywać stabilne zainteresowanie społeczności.

Nie jest to oczywiście pierwszy przypadek – wcześniej również widzieliśmy wiele sytuacji, gdzie różne odsłony tej samej marki współistnieją równolegle. Dodatkowo przypomnijmy, że oprócz CS2 i CS nadal aktywne pozostają także starsze wersje serii, takie jak Counter-Strike: Source czy oryginalny Counter-Strike.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/fps/counter-strike-2-might-be-the-biggest-game-on-steam-but-global-offensive-is-breaking-player-count-records-since-it-went-standalone-again/

Tagi:

News
Steam
Valve
strzelanka
Counter-Strike: Global Offensive
Counter-Strike
online
Counter-Strike 2
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112