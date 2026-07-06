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Do Final Fantasy 11 powraca wydarzenie Celestial Nights wraz z licznymi bonusami dla graczy. Gra otrzyma lipcową aktualizację

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/06 14:00
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Choć Final Fantasy XI ma już swoje lata, Square Enix nie przestaje wspierać swojego starszego MMORPG.

Square Enix zapowiedziało lipcową aktualizację do Final Fantasy XI, która wprowadzi nową zawartość oraz szereg zmian w rozgrywce. Jednocześnie już w przyszłym tygodniu do gry powróci sezonowe wydarzenie Celestial Nights, a od 10 lipca gracze będą mogli skorzystać z licznych ograniczonych czasowo bonusów.

Final Fantasy XI
Final Fantasy XI

Final Fantasy XI otrzyma dużą aktualizację

Jednym z głównych elementów aktualizacji będzie nowa arena misji typu High-Tier Mission Battlefield, przygotowana z myślą o bardziej wymagających starciach. Deweloperzy wprowadzą również zmiany w zawartości Limbus, a także zaktualizują ofertę i wyzwania dostępne w trybie Ambuscade. Po premierze aktualizacji wystartuje także dobrze znane graczom wydarzenie Celestial Nights. W jego trakcie uczestnicy będą pomagać dwójce aktorów odgrywających role legendarnych kochanków, prowadząc jednego z bohaterów do jego wybranki i doprowadzając do ich przeznaczonego spotkania.

GramTV przedstawia:

Na tym jednak nie koniec atrakcji. Od 10 lipca rozpocznie się specjalna kampania oferująca liczne premie i ułatwienia. Gracze będą mogli liczyć między innymi na zwiększoną ilość światła zdobywanego w Abyssea, wyższe nagrody za Skirmishes, większą liczbę punktów Bayld otrzymywanych za wskrzeszenia oraz szereg innych bonusów. W ramach wydarzenia dostępne będą również dodatkowe nagrody, szybszy rozwój umiejętności postaci oraz możliwość zdobycia większej liczby przedmiotów, w tym popularnych Mog Kupons. Lipcowa aktualizacja oraz towarzyszące jej wydarzenia mają zapewnić graczom kolejną porcję aktywności i nagród, zachęcając do powrotu do świata Final Fantasy XI w najbliższych tygodniach.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://massivelyop.com/2026/07/05/final-fantasy-xi-brings-back-celestial-nights-next-week-with-its-july-version-update/

Tagi:

News
Square Enix
MMORPG
Final Fantasy
fantasy
gra sieciowa
MMO
nowa zawartość
aktualizacja gry
gra wieloosobowa
final fantasy XI
Final Fantasy 11
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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