Do Final Fantasy 11 powraca wydarzenie Celestial Nights wraz z licznymi bonusami dla graczy. Gra otrzyma lipcową aktualizację

Square Enix zapowiedziało lipcową aktualizację do Final Fantasy XI, która wprowadzi nową zawartość oraz szereg zmian w rozgrywce. Jednocześnie już w przyszłym tygodniu do gry powróci sezonowe wydarzenie Celestial Nights, a od 10 lipca gracze będą mogli skorzystać z licznych ograniczonych czasowo bonusów.

Final Fantasy XI otrzyma dużą aktualizację

Jednym z głównych elementów aktualizacji będzie nowa arena misji typu High-Tier Mission Battlefield, przygotowana z myślą o bardziej wymagających starciach. Deweloperzy wprowadzą również zmiany w zawartości Limbus, a także zaktualizują ofertę i wyzwania dostępne w trybie Ambuscade. Po premierze aktualizacji wystartuje także dobrze znane graczom wydarzenie Celestial Nights. W jego trakcie uczestnicy będą pomagać dwójce aktorów odgrywających role legendarnych kochanków, prowadząc jednego z bohaterów do jego wybranki i doprowadzając do ich przeznaczonego spotkania.