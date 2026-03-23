„To mały cud”. Twórcy Assassin’s Creed Shadows podsumowują rok od premiery

Mikołaj Berlik
2026/03/23 12:00
Samo wydanie gry w tych czasach ma być dużym wyzwaniem.

Pierwsza rocznica premiery jednej z najbardziej kontrowersyjnej odsłony serii Assassin’s Creed zbliża się wielkimi krokami, a twórcy z Ubisoftu w końcu przerywają milczenie na temat kulisów produkcji. Okazuje się, że droga do feudalnej Japonii była znacznie bardziej wyboista, niż mogło się wydawać z zewnątrz.

Assassin’s Creed Shadows było wyzwaniem dla twórców

Podczas specjalnego wydarzenia rocznicowego, dyrektor artystyczny Thierry Dansereau przyznał, że samo doprowadzenie do premiery Assassin’s Creed Shadows było gigantycznym wyzwaniem. W dzisiejszych realiach branżowych wydanie tak ogromnego projektu jest postrzegane przez deweloperów niemal w kategoriach cudu. Dansereau, wspominając swoją niedawną wizytę w studiu DICE (twórcy serii Battlefield), zauważył, że wśród profesjonalistów dominuje obecnie przekonanie o skrajnej trudności kończenia gier typu AAA. W przypadku Assassin’s Creed Shadows skala wyzwania była potęgowana przez ogromną liczbę osób zaangażowanych w projekt – napisy końcowe gry trwają aż dwie godziny i wymieniają tysiące deweloperów z całego świata.

Przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows rodziło się w bólach. Przed premierą studio musiało zmierzyć się z falą krytyki i głośnymi dyskusjami na temat historycznej postaci Yasuke, czarnoskórego samuraja, który dzielił rolę protagonisty z shinobi Naoe. Dodatkowo, po serii słabszych wyników finansowych Ubisoftu i technicznych problemach takich gier jak Star Wars Outlaws, firma zdecydowała się na opóźnienie premiery Shadows, by uniknąć błędów na starcie.

Sukces Assassin’s Creed Shadows (który według danych z początku 2026 roku sprzedał się w nakładzie przekraczającym 12 milionów egzemplarzy) ma mieć realny wpływ na przyszłość serii. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że mechaniki skradania oraz unikalny sposób poruszania się Yasuke i Naoe staną się fundamentem dla kolejnych odsłon cyklu.

Assassin’s Creed Shadows zadebiutowało pierwotnie w lutym 2025 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, a niedawno doczekało się również dedykowanej wersji na Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/assassin-s-creed/assassins-creed-shadows-lead-is-simply-proud-the-game-launched-because-shipping-a-game-nowadays-is-a-small-miracle/

