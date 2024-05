Assassin's Creed Shadows w ogniu krytyki. Gracze mają problem z Yasuke

Akcja Assassin's Creed rozgrywająca się w Japonii i jest to głupie, że NIE korzysta z japońskiego głównego bohatera. Wiemy dokładnie, dlaczego wybrali Yasuke (PRZEKAZ) i jest to denerwujące. Byłoby to tak samo bezsensu, gdyby wybrali białego męskiego bohatera w grze umiejscowionej w Afryce.