To koniec twórców GreedFall i Steelrising? Studio Spiders ma zostać zamknięte

Nacon zamyka studio Spiders. Los zespołu został przesądzony
Według najnowszego raportu Origami (dzięki Push Square), studio Spiders ma zostać oficjalnie zamknięte już jutro – 29 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami decyzja o postawieniu wspomnianego zespołu w stan likwidacji związana jest z poważnymi problemami finansowymi Nacon.
W opublikowanym raporcie poinformowano bowiem, że Nacon miał szukać chętnych na kupno studia Spiders. Niestety nikt nie wykazał zainteresowania przejęciem twórców GreedFall i Steelrising. Dlatego też francuska firma ma zdecydować się na zamknięcie wspomnianego zespołu w ramach restrukturyzacji finansowej.
Należy podkreślić, że wciąż nie pojawił się oficjalny komunikat. Niestety według źródeł zamknięcie studia Spiders przez Nacon to w tym momencie „zwykła formalność”.Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że już jutro francuska firma potwierdzi powyższe doniesienia.
Na koniec przypomnijmy, że GreedFall: The Dying World, czyli najnowsza produkcja studia Spiders, w zeszłym miesiącu opuściła wczesny dostęp. Wspomniany tytuł nie odniósł jednak sukcesu, czego dowodem są m.in. mieszane opinie na Steam.
