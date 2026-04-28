To koniec twórców GreedFall i Steelrising? Studio Spiders ma zostać zamknięte

Wygląda na to, że los francuskiego zespołu został już przesądzony.

Już miesiąc temu informowaliśmy, że trzy studia należące do firmy Nacon zgłosiły swoją niewypłacalność. We wspomnianym gronie znalazło się Spiders, które – jak się okazuje – może już nie mieć okazji do stworzenia kolejnej gry. Według najnowszych doniesień zespół odpowiedzialny m.in. za takie tytuły GreedFall i Steelrising jak jeszcze w tym miesiącu ma zakończyć swoją działalność.

Nacon zamyka studio Spiders. Los zespołu został przesądzony

Według najnowszego raportu Origami (dzięki Push Square), studio Spiders ma zostać oficjalnie zamknięte już jutro – 29 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami decyzja o postawieniu wspomnianego zespołu w stan likwidacji związana jest z poważnymi problemami finansowymi Nacon.