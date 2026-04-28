To koniec twórców GreedFall i Steelrising? Studio Spiders ma zostać zamknięte

Mikołaj Ciesielski
2026/04/28 20:50
Wygląda na to, że los francuskiego zespołu został już przesądzony.

Już miesiąc temu informowaliśmy, że trzy studia należące do firmy Nacon zgłosiły swoją niewypłacalność. We wspomnianym gronie znalazło się Spiders, które – jak się okazuje – może już nie mieć okazji do stworzenia kolejnej gry. Według najnowszych doniesień zespół odpowiedzialny m.in. za takie tytuły GreedFall i Steelrising jak jeszcze w tym miesiącu ma zakończyć swoją działalność.

Wygląda na to, że to koniec historii studia Spiders
Nacon zamyka studio Spiders. Los zespołu został przesądzony

Według najnowszego raportu Origami (dzięki Push Square), studio Spiders ma zostać oficjalnie zamknięte już jutro – 29 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami decyzja o postawieniu wspomnianego zespołu w stan likwidacji związana jest z poważnymi problemami finansowymi Nacon.

W opublikowanym raporcie poinformowano bowiem, że Nacon miał szukać chętnych na kupno studia Spiders. Niestety nikt nie wykazał zainteresowania przejęciem twórców GreedFall i Steelrising. Dlatego też francuska firma ma zdecydować się na zamknięcie wspomnianego zespołu w ramach restrukturyzacji finansowej.

Należy podkreślić, że wciąż nie pojawił się oficjalny komunikat. Niestety według źródeł zamknięcie studia Spiders przez Nacon to w tym momencie „zwykła formalność”. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że już jutro francuska firma potwierdzi powyższe doniesienia.

Na koniec przypomnijmy, że GreedFall: The Dying World, czyli najnowsza produkcja studia Spiders, w zeszłym miesiącu opuściła wczesny dostęp. Wspomniany tytuł nie odniósł jednak sukcesu, czego dowodem są m.in. mieszane opinie na Steam.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/04/steelrising-greedfall-ps5-dev-spiders-is-reportedly-soon-to-close

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

