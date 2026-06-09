Polski FPS umiera po latach walki. World War 3 wkrótce zniknie na zawsze

To koniec III wojny światowej. To znaczy – koniec gry, która nosi taki właśnie tytuł.
Polski sieciowy FPS, World War 3, dopełnia swego żywota. Oficjalnie ogłoszono nadchodzące zamknięcie serwerów.
World War 3 za 2 miesiące idzie do piachu
I tak w World War 3 będzie można zagrać jeszcze tylko przez 2 miesiące, tj. do 3 sierpnia. Po tym terminie serwery produkcji zostaną wyłączone, ta zaś stanie się nie grywalna. Taki rozwój wypadków trudno uznać jednak za zaskoczenie. Sieciowa strzelanka już od kilku lat stopniowo dogorywała, ciesząc się niemal bezobjawowym zainteresowaniem. Dość powiedzieć, że od października 2025 roku gra nie zdołała zgromadzić choćby 100 graczy jednocześnie. Z kolei peak na poziomie 1 tysiąca po raz ostatni udało jej się osiągnąć jeszcze w lipcu 2023 roku. Jeżeli zaś chodzi o średnią liczbę użytkowników, to w ostatnich 30 dniach wynosiła ona… 35 graczy.
W komunikacie opublikowanym przez twórców możemy wyczytać:
Operatorzy, mamy do przekazania ważną aktualizację dotyczącą World War 3. Po głębokim namyśle podjęliśmy trudną decyzję o zakończeniu wsparcia dla gry i wyłączeniu jej serwerów. [...] To nie była łatwa decyzja. Wspieraliście nas przez te wszystkie lata i chcemy podziękować każdemu, kto grał w World War 3, dzielił się opiniami, zgłaszał błędy, tworzył zawartość i utrzymywał społeczność przy życiu. Dziękujemy, że byliście częścią tej podróży.
GramTV przedstawia:
World War 3 debiutowało we wczesnym dostępie jeszcze w 2018 roku. Początkowo też za tytuł odpowiedzialne było The Farm 51 – twórcy m.in. Chernobylite, którzy niedawno złożyli wniosek o upadłość. Niemniej jeszcze pod koniec 2023 roku prawa do produkcji przejęło Wishlist Games. Miało to miejsce rok po premierze wersji 1.0, do której doszło w grudniu 2022 roku. Krótko przed nią WW3 zaliczyło też szczyt zainteresowania i we wrześniu 2022 roku potrafiło ściągnąć na serwery ponad 11,5 tysiąca użytkowników. Szybko jednak liczy te zaczęły drastycznie spadać.