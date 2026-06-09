Polski FPS umiera po latach walki. World War 3 wkrótce zniknie na zawsze

Polski sieciowy FPS, World War 3, dopełnia swego żywota. Oficjalnie ogłoszono nadchodzące zamknięcie serwerów.

World War 3 za 2 miesiące idzie do piachu

I tak w World War 3 będzie można zagrać jeszcze tylko przez 2 miesiące, tj. do 3 sierpnia. Po tym terminie serwery produkcji zostaną wyłączone, ta zaś stanie się nie grywalna. Taki rozwój wypadków trudno uznać jednak za zaskoczenie. Sieciowa strzelanka już od kilku lat stopniowo dogorywała, ciesząc się niemal bezobjawowym zainteresowaniem. Dość powiedzieć, że od października 2025 roku gra nie zdołała zgromadzić choćby 100 graczy jednocześnie. Z kolei peak na poziomie 1 tysiąca po raz ostatni udało jej się osiągnąć jeszcze w lipcu 2023 roku. Jeżeli zaś chodzi o średnią liczbę użytkowników, to w ostatnich 30 dniach wynosiła ona… 35 graczy.